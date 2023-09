Mbappé promete al Real Madrid que no renovará con el PSG

Ante los rumores filtrados por el PSG de nuevas negociaciones para lograr la renovación de Kylian Mbappé, el jugador tranquilizó la semana pasada Real Madrid y prometió al club blanco que no va a jugar una temporada más en París le ofrezcan lo que le ofrezcan desde Qatar.

Así lo reveló Eduardo Inda en El Chiringuito: «Mbappé vive por y para el dinero. Me cuentan desde la ‘Casablanca’ que él ha llamado al entorno del Real Madrid para tranquilizar en el sentido que dice que los rumores sobre una posible renovación son falsas. Pero ya sabemos que Mbappé y Pinocho están ahí. El Madrid quiere silencio con esta historia, que no haya ruido para no cabrearlos».

El Real Madrid, que mantiene desde el pasado mes de abril una relación fluida con Mbappé e intermediarios de su entorno más cercano, escuchó la intención del futbolista, que cumplió su palabra de no irse del PSG el pasado verano, pero no terminan de fiarse de la palabra ni del jugador ni de su madre, Fayza Lamari, que es quien lleva sus asuntos.

Desde la cúpula del Real Madrid se tiene una hoja de ruta muy clara con Mbappé. O firma un compromiso con el club blanco durante el próximo mes de enero o no habrá fichaje. En las oficinas de Valdebebas ya saben lo que es que Mbappé les traicione y cambie de opinión en el mes de mayo cuando los términos de su llegada a la casa blanca ya estaban apalabrados.

Haaland está en la recámara

Si Mbappé no firma, el Real Madrid activará la opción de Haaland, un plan B que podría ser todavía más complicado (y más caro) que el plan A, ya que la cláusula liberatoria del noruego con el Manchester City es de 200 millones a los que habría que añadir su prima de fichaje y su multimillonario sueldo. Una operación de otra galaxia.

Por eso todos los caminos del Real Madrid conducen a Mbappé en 2024. Eduardo Inda ya adelantó el pasado 4 de septiembre en El Chiringuito que fue el propio Mbappé quien pidió al Real Madrid que no hiciera ninguna oferta por él en verano porque quería cumplir y cobrar su contrato con el PSG y quedar libre a final de temporada.