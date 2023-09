El Real Madrid no supedita su futuro a Mbappé

El mercado veraniego de fichajes llega a su final y Kylian Mbappé, una vez más, seguirá siendo jugador del PSG. Otro verano el francés protagonizó el gran culebrón y una vez más no hizo las maletas. En esta ocasión, Nasser Al-Khelaifi llegó a asegurar que si no renovaba sería vendido. Por el momento no ha ampliado su contrato y tampoco ha sido traspasado. Si fue castigado, se quedó fuera de la gira por Asia y estuvo unas semanas entrenando con el grupo de indeseables, tal y como llaman en el club francés a los jugadores que no cuentan. Finalmente, firmaron la paz, volvió a jugar y se quedó. Y mientras, ¿el Madrid qué?

El Real Madrid se ha empeñado en dejar claro durante todo el verano que Mbappé no era posible este año. Y razón no le faltaba. También se esforzaban por demostrar que ellos no estaban negociando, aunque esto no era del todo así. Si bien es cierto que el club no se ha puesto a negociar la llegada del delantero este verano, sí ha estado permanentemente atento e informado de todo lo que sucedía. Ahora, la gran duda es saber si algún día Kylian vestirá de blanco.

En el Real Madrid siempre han visto más posible la llegada de Mbappé en 2024 que este verano, aunque desde el club en estos momentos nadie puede asegurar que Kylian llegue a partir del próximo 1 de julio, cuando, en principio, sería libre. En Valdebebas reconocen que nadie sabe qué pasará dentro de un año. «Pueden suceder muchas cosas», aseguran.

Si renueva se acabó

Si Mbappé no renueva y es libre para ir al club que quiera a partir del 1 de julio de 2024, el Real Madrid tratará de hacerse con sus servicios. No obstante, el plan del club pasa porque en enero, si mantiene esta posición, firme un precontrato que asegura su llegada para evitar lo que pasó en la primavera de 2022. El club blanco tiene claro que no entrará en subastas y sabe perfectamente que si no lo ata antes es posible que esto suceda con clubes de la Premier League.

Por otro lado, el culebrón Mbappé se acabará para siempre si renueva, algo que, por el momento, el jugador no se plantea. No obstante, en el Real Madrid saben que las presiones serán extremas y es posible que le puedan hacer cambiar de opinión. Si lo consiguen y amplía su contrato, aunque pongan una cláusula de salida en 2024, en Valdebebas tienen claro que Kylian no jugará como local en el estadio Santiago Bernabéu.