Al-Khelaifi: «No quiero hablar de la renovación de Mbappé»

Tras conocerse el sorteo de la fase de grupos de la Champions, donde el PSG no tuvo suerte, Nasser Al-Khelaifi, presidente de la entidad gala, atendió a RMC Sport y habló sobre Mbappé, que seguirá, como mínimo, una temporada más en el Parque de los Príncipes. «Es jugador del PSG. Hemos tenido muy buenas conversaciones con él, es un magnífico jugador, también como persona y como profesional. Hemos hablado con el resto de su familia», aseguró. Eso sí, no quiso pronunciarse sobre una posible extensión de contrato: «¿Una renovación? No quiero hablar de eso».

Tras otro verano de culebrón, finalmente Mbappé seguirá en el PSG una temporada más. El delantero francés llegó a ser apartado, obligado a entrenar con el grupo de los indeseables, pero finalmente arreglaron la situación y seguirá jugando en el Parque de los Príncipes.

El PSG comienza otro nuevo proyecto hacia una gloria que se le resiste. Ya sin Neymar ni Leo Messi en el equipo, pero con Mbappé, y con otro técnico español al frente, el ex seleccionador Luis Enrique Martínez, tratará de encontrar la gloria.

Para empezar debe solventar un grupo, el F, que se antoja el más potente, en el que se encontrará con el Borussia Dortmund, debilitado con la marcha de Jude Bellingham al Real Madrid, pero muy competitivo, el Milan y el Newcastle, el ‘nuevo rico’ del panorama inglés, que encarece notablemente las opciones hacia octavos.