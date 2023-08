Mbappé sigue firme en su idea de no renovar con el PSG

Kylian Mbappé jugará, si no hay contratiempo de última hora, contra el Toulouse la segunda jornada de la Ligue 1. El delantero francés ha sido incluido en la convocatoria y lo normal es que Luis Enrique decida ponerle de titular. Desde que el pasado domingo el PSG tomase la decisión de reincorporarle junto al resto del primer equipo, dejando de trabajar con el grupo de «indeseables», está siendo uno más del equipo. Eso sí, la realidad es que poco o nada ha cambiado su forma de pensar y sigue decidido a no renovar su contrato con la entidad gala.

El pasado sábado, Mbappé y Nasser Al-Khelaifi se reunieron durante algo más de media hora. Después, el delantero vio desde su palco en el Parque de los Príncipes como el PSG no era capaz de pasar del empate a cero ante el Lorient. Esta conversación dejó varias cosas claras. La primera, que el PSG tenía que levantar la mano con Kylian para evitar un escándalo al no dejarle trabajar junto al resto de sus compañeros. La segunda, que deben buscar una solución que no altere la economía del club. Y la tercera, que el futbolista sigue teniendo claro que no está por la labor de ampliar el contrato que acaba en 2024, pero que su postura sigue siendo la misma: quedarse esta temporada en París. Las diferentes opciones para hacerlo sin hacer daño a su actual equipo se podrían estudiar en las próximas semanas.

El resultado de esta reunión fue celebrado por el PSG. «Después de conversaciones muy constructivas y positivas entre el París Saint-Germain y Kylian Mbappé antes del partido PSG-Lorient, este sábado 12 de agosto, el jugador fue reintegrado en el primer equipo para el entrenamiento de esta mañana», publicó la entidad parisina, aunque realmente la situación ha cambiado poco o nada si no son capaces de hacerle cambiar de opinión.

Mbappé le explicó a Al Khelaifi que sigue decidido a cumplir su contrato. Le dijo que aceptaría cualquier decisión que tomase, pero que mantiene su postura de no renovar y de salir en 2024 libre, en principio, al Real Madrid. Aunque nadie esconde que con nada firmado, en un año puede pasar muchas cosas en el mundo del fútbol.

«Es imposible que venga»

A pesar de que Al Khelaifi se vanagloria de la situación actual, desde Qatar no lo ven igual y siguen teniendo claro que, de no cambiar la idea de Mbappé de no renovar, algo que intentarán desde el Parque de los Príncipes, se le debe buscar una salida este mismo verano. La vía más lógica sería el Real Madrid, pero desde Valdebebas siguen teniendo claro que el delantero este verano no será jugador blanco. De cara a 2024 la situación es diferente, aunque también son conscientes de que pueden pasar muchas cosas y de que si se queda sin renovar las presiones y las ofertas serán tremendas.

De hecho, el Real Madrid sólo aceptaría moverse, y con poco convencimiento, si el PSG se pone en contacto con ellos y les informan que Mbappé está en el mercado a un precio asequible que satisfaga a todas las partes. No obstante, desde Valdebebas cuando se pregunta por Kylian la respuesta sigue siendo la misma: «Es imposible».

Luis Enrique no se moja

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo ante el Toulouse y no fue claro a la hora de hablar sobre el futuro de Mbappé a partir del 1 de septiembre, día en el que se echa el cierre al mercado de fichajes. «Le he visto perfecto. Con muchas ganas, con muy buen ánimo. Estoy encantado de contar con un jugador de su categoría. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial y es una gran alegría para mí volver a contar con él», dijo el entrenador.

Después, fue cuestionado sobre como recibió la noticia de contar con Mbappe y si la entidad le ha garantizado que continuará toda la temporada, y prefirió saltarse la segunda parte de la pregunta: «Vivo como una alegría que Mbappé vuelva a los entrenamientos, no sólo como jugador, sino también como persona».