Haaland celebra el gran debut de Bellingham con el Real Madrid

Erling Haaland ha hecho un repaso a la actualidad y se ha mostrado feliz por el debut de su amigo Bellingham con el Real Madrid en una entrevista concedida en Francia. El delantero también ha opinado sobre el papel de Pep Guardiola en su carrera y su felicidad en el Manchester City.

Guardiola

«Todo parte de una base: se apasionado por lo que haces, porque de lo contrario no se puede aguantar en la élite. Por eso, todos los días estoy concentrado, y eso es bueno porque Pep te exige mucho. No puedes relajarte con un entrenador tan exigente. Tienes un examen cada semana porque el partido dice si te preparaste bien o no. Hacer exámenes cada semana es nuestra vida y aquí no se tolera la relajación. La clave es no priorizar los partidos porque todos cuentan. No podemos frenar el sábado contra un equipo que está al final de la tabla sólo porque jugaremos contra el Bayern o el Real Madrid el miércoles siguiente en Champions».

Bellingham y el Real Madrid

«Veo mucho fútbol por televisión. Por cierto, vi el increíble debut de Jude (Bellingham, su ex compañero en el Dortmund) en el Real Madrid, realmente me ha hecho muy feliz. Me apasiona el fútbol, es lo que siempre me ha gustado y se podría decir que ocupa todo mi tiempo, ya sea a nivel profesional o en mi vida. Además me gusta pegarle un poco a la pelota en el jardín con mi hermana pequeña».

Manchester City

«Llegando aquí se demostró que se hablaron demasiadas cosas en su momento. Se decía que no iba a funcionar en el City porque a Guardiola le gustaba jugar sin un 9 referencia. Pues bien… ahora se ha demostrado lo contrario y estoy contento por ello. No leo mucho la prensa pero tampoco vivo en una cueva, escuché estos comentarios. Mi forma de pensar es que no puedo decidir qué pensará o qué le gustará a la gente, sólo tengo que vivir con ello y, si lo hacen, no me preocupe. Al final, creo que le mostré a la gente que podía funcionar y que el City podía jugar un fútbol fantástico, incluso conmigo».

Semifinales de Champions

«Ese día tuve la oportunidad de marcar dos o tres goles pero Thibaut Courtois tuvo uno de los partidos de su vida. (Riéndose.) Ya sabes, no se trata solo de marcar goles. Lo principal es que ganamos y además hicimos un buen partido. Luego una final siempre es un partido especial, estuvo muy igualado, pero, al final, no hay mejor sensación que la victoria colectiva. Evidentemente me hubiese encantado hacer un hat-trick, pero en la final no hay tiempo para este tipo de consideraciones personales, sólo hay que ganar. Incluso lloré por primera vez en mucho tiempo porque había cumplido mi mayor sueño», dijo en una entrevista concedida a L’Equipe.