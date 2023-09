Taylor Swift se alía con Bellingham para ganar el Golden Boy frente a Balde

Alejandro Balde ha encontrado un rival añadido en la votación por convertirse en el nuevo Golden Boy. El lateral zurdo del Barcelona llevó a cabo en el pasado unas declaraciones en las que afirmaba que no le gustaba la música de Taylor Swift, lo que hizo que los fanáticos de la cantante hicieran campaña para que Jude Bellingham, su gran competidor por este premio, lograse el galardón.

Y es que Alejandro Balde, Jude Bellingham, Jamal Musiala, Musiala o Enciso pelearán por el premio Golden Boy, que proclama al mejor jugador por debajo de los 21 años. Dentro de las votaciones, que serán decididas por los periodistas de diferentes países, también existe una votación en el portal web Tuttosport para el resto del público. En dicha página aparecía el jugador del Barcelona con el mayor número de votos, mientras Bellingham era el segundo.

Fue en redes sociales cuando se comenzó a gestar el sorpasso. Los fanáticos de ambos jugadores comenzaron a hacer campaña para que pudieran lograr el premio, pero todo cambió cuando los swifites se dieron cuenta de las declaraciones pasadas de Balde sobre sus gustos musicales y donde criticaba a Taylor Swift.

A partir de ese momento, diferentes cuentas de apoyo a Taylor Swift comenzaron a pedir el voto a Jude Bellingham. Más allá de quedar en una simple anécdota, se pudo apreciar el gran número de votos a favor del jugador del Real Madrid y donde se volvió a colocar como el máximo candidato a hacerse con este premio.

Hey Swifties! 🫵👋 we can’t let this Balde guy win the golden boy award 😡💅 Vote for Jude Bellingham here 🫠👇

#TaylorSwift #1989TaylorsVersion https://t.co/705IUsahAk pic.twitter.com/8Y6m2uRmFF

— Not Python 🐍 (@notpythonn) September 5, 2023