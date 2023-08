Mbappé sigue en el «no es no»

A Kylian Mbappé no hay presión que le doblegue. El delantero del PSG sigue instalado en el “no es no” a las presiones de su club para que renueve y amplíe su contrato más allá de junio de 2024. Ni siquiera la amenaza, al menos de boquilla, de pasar una temporada en blanco le ha hecho titubear. Ahora, por más reuniones y acercamientos que plantean desde Qatar, Mbappé y su entorno no quieren saber nada del PSG.

Mientras las hojas del calendario se encaminan peligrosamente hacia ese 1 de septiembre en el que se echará la persiana a la ventana del verano, Kylian Mbappé sigue firme en sus intención de cumplir y no renovar su contrato con el PSG. Instalado en su particular Día de la Marmota, el delantero y su familia no dejan de recibir llamadas para tratar de persuadirle de que cambie de opinión. Todas son en balde.

Mbappé tuvo claro desde el primer capítulo del culebrón, al menos del culebrón de este verano, que su jugada sólo podía ser una: cumplir su contrato, recibir la escandalosa cifra que debe pagarle el PSG entre salario y primas, y después negociar con el Real Madrid con la carta de libertad debajo del brazo, una situación que le permitiría también cobrar otra suculenta prima de fichaje del club blanco.

Mbappé no se sale del plan

Hubo un momento en el verano en el que parecía que a Mbappé se le había torcido el plan. Coincidió con la decisión impuesta desde Qatar de bajar a Kylian del avión que llevaba al PSG camino de su gira de pretemporada por Japón. Pero ni siquiera esa situación, inédita para Mbappé, de verse entrenando al lado de “los indeseables” le hizo tener dudas sobre qué hacer. Aguantar y esperar.

El Real Madrid lo contemplaba todo en la distancia. Desde la cúpula del club blanco se insistía en que el fichaje de Mbappé no era ni posible ni viable este verano y que el PSG “ni nos ha llamado ni nos va a llamar”. Además, el club blanco sabía desde el minuto uno que el pulso entre Mbappé y los qataríes lo iba a ganar el jugador, porque en el contrato que suscribió hace ahora 15 meses todas las cláusulas y primas están a favor del futbolista, que siempre ha tenido la sartén por el mango. Y parece que quiere seguir cocinando un último año en París.