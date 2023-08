Oficial: Mbappé vuelve como suplente con el PSG

Kylian Mbappé será suplente en el duelo de la segunda jornada de la Ligue 1 que disputa el PSG contra el Toulouse este sábado a partir de las 21.00 horas. La estrella francesa no actuará de inicio después de una semana de entrenamientos con el equipo después de que Al Khelaifi le levantara el castigo el pasado domingo.

Finalmente, Luis Enrique ha optado por no darle la titularidad a un Mbappé que ha sido perdonado por Qatar después de una reunión «positiva» con Al Khelaifi el pasado sábado en el Parque de los Príncipes. Después de una semana de entrenamientos, Kylian Mbappé no será titular no será titular en el segundo partido de la temporada.

Después del tropiezo de la primera jornada en el Parque de los Príncipes ante el Lorient, el equipo de Luis Enrique busca su primera victoria en Ligue 1 y para ello Mbappé será el revulsivo. También será suplente Asensio.