Mbappé sigue el plan

«Aún no he tomado mi decisión». Con estas seis palabras rompió Mbappé su silencio para hablar de su futuro. Mejor dicho, para no hablar. El delantero del PSG, que ya es libre para negociar con el Real Madrid y con cualquiera, sigue con el plan trazado por su entorno e insiste en dejarse abierta la puerta del Bernabéu (y todas las demás) a la espera de que el club blanco mueva ficha y le presente una oferta.

Mbappé sabe que el Real Madrid le quiere. Mejor dicho, que le lleva queriendo desde que irrumpió como un huracán en la escena del fútbol europeo con 18 años. Kylian jugaba entonces en el Mónaco y el club blanco, que por aquel entonces tenía nada menos que a Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, llegó a poner sobre la mesa 180 millones de euros. Pero el joven Mbappé no quiso dar el salto al Bernabéu para estar a la sombra de la BBC. El resto es historia y ustedes ya la conocen.

Mbappé: «No he decidido mi futuro… tengo un acuerdo con el presidente de protegernos» https://t.co/jB4SNp4W22 — okdiario.com (@okdiario) January 4, 2024

Ahora Mbappé, igual que ocurrió en 2022, tiene en sus manos elegir entre el dinero o la gloria. El jugador y su familia, que tiene un peso capital en sus decisiones, ya saben que la oferta del Real Madrid será muy inferior a lo que le pongan sobre la mesa tanto el PSG como varios clubes de la Premier, no sólo el Liverpool. Pero quieren que el club blanco mueva ficha y le presente una propuesta antes de tomar una decisión definitiva.

«Aún no he tomado mi decisión. No he elegido», señaló Mbappé tras conquistar la Supercopa de Francia, con gol suyo incluido, con el PSG. «Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes, preservar la serenidad del club para los desafíos venideros que es lo importante. El resto es secundario», aseguró el francés.

Mbappé no quiere otro culebrón

Eso sí, Mbappé dejó entrever que el culebrón no debería alargarse hasta primavera. Quiere tomar su decisión antes para centrarse en sus objetivos con el PSG y en la Eurocopa con Francia: «En 2022 no supe mi decisión hasta mayo. Si sé lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación dentro del club, no interesa a mucha gente».

A falta de que Mbappé y su familia conozcan cuál es la oferta concreta del Real Madrid, la intención del futbolista es jugar sus cartas para conseguir el mejor contrato posible. El PSG moverá ficha pronto y le presentará un nuevo megacontrato que le bañará, todavía más si se puede, en oro qatarí. También varios clubes de la Premier llamarán a su puerta con sendos fajos de millones. Y luego Kylian elegirá.

Aunque su intención es no alargar su decisión, Mbappé tiene claro que no hará público su futuro hasta que termine la temporada por respeto al PSG y por el temor que infunde su afición, que podría hacerle le vida imposible en sus últimos meses en París. Si nada cambia, su plan inicial es hacer público su futuro entre el final de las competiciones con el PSG y el inicio de la concentración con Francia para la Eurocopa.

El Real Madrid, mientras tanto, echa sus números para cuadrar la que sería la mayor operación económica de la historia del club y eso que Mbappé queda libre en junio. Pero libre no es gratis y en la cúpula del Bernabéu lo saben. Son conscientes de que deberán pagar una enorme prima de fichaje al futbolista, que será de tres cifras. Además, están dispuestos a ponerle sobre la mesa el mayor contrato que jamás haya cobrado un futbolista del Real Madrid.

El Real Madrid hará una oferta única

Eso sí, Florentino Pérez tiene muy claro que no pondrá en riesgo la estabilidad económica del Real Madrid «ni por Mbappé ni por nadie». Digamos que la propuesta del club blanco será la mejor que puedan presentar y de ahí no se moverán ni entrarán en subastas. Si Kylian prefiere el dinero, el Real Madrid se echará un lado y los caminos del mejor jugador y del mejor club del mundo seguirán sin cruzarse.

Si por el contrario Mbappé está dispuesto a renunciar a contratos imposibles de asumir para el Real Madrid, desde la cúpula del Bernabéu le abrirán la puerta encantados porque son conscientes de que no hay en el mundo un jugador como él y que «ha nacido» para vestir la camiseta blanca.

En todo caso, la cuenta atrás para conocer el futuro de Mbappé ya ha comenzado. Tic, tac, tic, tac.