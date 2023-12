Mbappé, libre y con plazo en 2024

Ya está. Ya es 1 de enero de 2024. Ya restan seis meses para que Kylian Mbappé finalice su contrato con el PSG, ese que expira el próximo 30 de junio. Es decir, de nuevo comienza el culebrón. Otra vez. Posiblemente, demasiadas veces ya. Por esto, el Real Madrid tiene decidido que esta vez no será como las anteriores. Esta vez mandan ellos. Esta vez es un lo tomas o lo dejas, posiblemente, para siempre. Aunque el para siempre en el mundo del fútbol es arriesgado.

El Real Madrid se pondrá en contacto con Mbappé en los próximos días. En las próximas horas. No se demorará en exceso una conversación que desde el Santiago Bernabéu llevan esperando desde que renovó en aquella primavera de 2022 con el PSG. Esa era la segunda vez que el francés niega a los blancos. No habrá una tercera, eso lo tienen claro.

Desde el Real Madrid, los que más mandan, aseguran que «los trenes pasan una vez», aunque son plenamente conscientes de que Mbappé tendrá una nueva oportunidad de subirse a una locomotora llamada Real Madrid. La que más brilla en el panorama futbolístico mundial y a la que, «por unas cosas y por otras», no se ha subido antes.

Como contó OKDIARIO el 1 de noviembre de 2023, el Real Madrid quiere tener una respuesta de Mbappé en el mes de enero. Una respuesta para la siguiente pregunta: ¿Quieres jugar en el Real Madrid? Si dice que «sí», los blancos le presentarán un precontrato que deberá firmar para que no se pueda echar para atrás. Es lógico que sea complicado fiarse sólo de la palabra de un jugador como él.

Si, por el contrario, dice que «no» o, simplemente, duda, se cerrará la carpeta Kylian Mbappé para siempre en el Real Madrid mientras Florentino Pérez siga siendo presidente de la entidad. No hay espacio ni para el titubeo, todo lo que no sea un «sí» acompañado de una firma significará poner punto final a un culebrón que se alarga desde 2017 y los blancos continuarán su camino sin mirar atrás.

Esta pregunta a la que anteriormente se hacía referencia, se formulará muy pronto. Excesivamente pronto. Tal y como contó OKDIARIO el 12 de diciembre de 2023, a través de su director Eduardo Inda, el Real Madrid quiere tener una respuesta de Mbappé antes del 4 de enero. No hay tiempo que perder, aunque alguno ya tiene la sensación que se ha perdido demasiado en este caso.

Unas condiciones pactadas, pero modificadas

Si Mbappé dice «sí» a la pregunta de que si quiere jugar en el Real Madrid, el club blanco pondrá en marcha una maquinaria que ya tiene preparada y sólo debe activar. Le pondrá encima un precontrato con unas condiciones muy parecidas a las que se pactaron en 2022, cuando ambas partes ya vivieron esta situación, pero con todos los parámetros en torno a los variables a la baja. Mbappé tiene dos años más en estos momentos.

Si llegasen a un acuerdo, ambas partes, Mbappé y el club, continuarían sus caminos como si nada hubiese pasado hasta final de temporada. O, por lo menos, mientras ambos equipos estén disputando la Champions. El jugador, que no tiene prisa por firmar nada, aunque si quiere jugar en el Real Madrid no le va a quedar otra opción, no es partidario de manifestar absolutamente nada antes de que finalice la participación de los parisinos en la máxima competición continental. Desde el Bernabéu tampoco tienen premura por anunciar nada.

Optimismo moderado por Mbappé

En el Real Madrid tiene claro que ya han hecho todo lo que podían hacer para que Mbappé jugase de blanco. Ahora, en esta ofensiva definitiva, el club es relativamente optimista con la posibilidad de lograr su fichaje. Las sensaciones que trasladan su entorno, con el que siguen en contacto, son que no están por la labor de renovar y sí de dar el salto hacia una nueva aventura, aunque nadie termina de fiarse. Hasta que la firma no esté estampada en un contrato, la incertidumbre será máxima.

Eso sí, lo que tienen claro en todos los estamentos del Real Madrid es que Mbappé es un gran fichaje. Lo sabe la directiva, lo sabe Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico y lo saben unos jugadores que tienen claro que con el francés darían un salto de calidad.

El PSG presiona

Por otro lado, desde París no pierden la esperanza de lograr la renovación de Mbappé. Como mínimo, lo van a intentar. En las próximas semanas se filtrarán un sinfín de informaciones llegadas desde el Parque de los Príncipes. Las cartas ya están sobre la mesa y es el momento de presionar al máximo.

Eso sí, si Mbappé dice «sí» al Real Madrid, el PSG, el mismo que confía hasta el momento en la renovación del delantero, empezará a deslizar que su adiós no es una tragedia tras los acuerdos alcanzados el pasado verano por si finalmente no renovaba.