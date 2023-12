«Nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer para que llegase Mbappé». Esta contundente reflexión sale de la planta noble del estadio Santiago Bernabéu. ¿Esto quiere decir que el Real Madrid haya cerrado la puerta a la posibilidad de hacerse con los servicios del francés? Para nada. Lo que quiere decir es que desde el club blanco ya se ha hecho todo lo que se podía hacer para fichar al galo y sólo queda un movimiento más que será definitivo. Un lo tomas o lo dejas en toda regla.

«Depende de él, pero mi madre decía que las oportunidades a veces no vuelven», asegura una voz muy autorizada del Real Madrid. Por ello, las próximas semanas serán capitales para que se resuelva el futuro de Mbappé. No para que se conozca, ya que no se conocerá hasta más adelante, salvo que renueve antes por el PSG, pero sí para que las partes interesadas sepan qué sucederá con el delantero.

El Real Madrid tiene un plan corto y sencillo con Mbappé. Corto porque el culebrón no se va a alargar más de lo deseado por la entidad madridista. Como contó OKDIARIO, la intención del club blanco es que el futuro del delantero francés esté cerrado antes del mes de febrero. Es decir, a partir de la próxima semana se activará una maquinaria que lleva meses lista para actuar.

Desde Valdebebas quieren que Mbappé firme un precontrato en cuanto exista la posibilidad de hacerlo de manera legar. Previo aviso al PSG, los blancos quieren asegurarse al delantero cuanto antes. No están dispuestos a ver como se vuelve alargar un culebrón que ya ha durado demasiados años por el Santiago Bernabéu. Y si esto no es así, los objetivos de los madridistas cambiarán de cara al mercado de verano.

No hay espacio para la duda

Si Mbappé no se compromete con el Real Madrid en las primeras semanas de 2024, cuando ya sería libre para hablar y firmar con el equipo que quiera, los blancos tienen claro que no se van a arriesgar a que se repita lo que sucedió en el verano de 2022, cuando Kylian llegó sin renovar con el PSG a primavera, pero, finalmente, decidió ampliar su contrato con los franceses dos años más.

Además, el Real Madrid tiene claro que tampoco va a entrar en subastas por Mbappé con otros clubes. Si el jugador no se compromete con los blancos, el PSG va a presionar hasta el final para que renueve, mientras que otros grandes de Europa, como por ejemplo el Liverpool, tratarán de ficharle.

Por ello, si Mbappé no se compromete a ser jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio, el club blanco cambiará de objetivo y la carpeta del francés se cerrará para siempre en Valdebebas. Los blancos, que van a reforzar el ataque el próximo curso, irán a por otros jugadores.

La entidad madridista tiene claro que no se puede volver a exponer a lo que ya sucedió en el pasado. Ya le ocurrió hace dos años y entendió que nunca más le iba a pasar. Por ello, el pasado verano, aunque estuvieron atentos a cualquier movimiento, no movieron ficha y se mantuvieron firmes, ya que nunca llegaron a ver clara la posibilidad de que salieses. Y a partir del nuevo año, el Real Madrid atará pronto a Kilyan o no lo hará nunca y cerrará este capítulo para siempre.

Mbappé vuelve a ‘existir’

Mbappé no ha existido para el Real Madrid hasta nueva orden. Es decir, hasta ahora. Cuando la posibilidad de hacer algún movimiento es real. Antes, durante los meses pasados, en la cúpula madridista se tomó la decisión de no hablar de un jugador que por unas cosas y otras, a pesar de los esfuerzos de la directiva blanca, no llegó.

El Real Madrid cerró filas y decidió no volver a hablar del jugador del PSG. Nadie del club blanco ha querido ruido sobre un futbolista que es jugador de la entidad parisina y lo seguirá siendo, como mínimo, hasta final de temporada. De hecho, la cúpula del club fue clara al pedir que nadie se pronuncie acerca del delantero.

«Lo que tenga que ser será», aseguraban. Por ello, en estos momentos para el club blanco Mbappé ‘no existía’. No obstante, nadie en el Real Madrid va a hablar de Kylian ni ahora ni en los próximos meses, ni siquiera si cuando se le ponga encima el precontrato, algo que sucederá próximamente, dice «sí».

La realidad es que todos los esfuerzos de la cúpula madridista están depositados en apoyar a la actual plantilla de Ancelotti, que tras el primer tercio está bien posicionado en Liga, donde son líderes, y clasificados para los octavos de final de la Champions de manera brillante. El equipo se ha ganado con su rendimiento ser el único foco de atención.