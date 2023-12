Con el 1 de enero acercándose y con Mbappé siendo libre para negociar con el equipo que quiera, el PSG mantiene el mismo silencio que en los últimos meses sobre el futuro del delantero, pero L’Équipe ve algunos signos de confianza en la prolongación de la estrella, que desde el 1 de enero puede teóricamente firmar su marcha a otro club.

El diario deportivo señala que desde hace poco se percibe «un sentimiento de confianza» en el PSG sobre la posibilidad de prolongar el contrato con Mbappé, que finaliza este próximo verano, porque el jugador se muestra feliz y porque el diálogo con el presidente, Nasser Al Khlelaïfi, es fluido.

Las fuentes más optimistas consultadas por L’Équipe creen incluso que el desenlace podría llegar mucho antes que la última vez que se le renovó en 2022, cuando hubo que esperar hasta la última jornada del campeonato.

Pero más allá de estas especulaciones cubiertas por el anonimato, lo cierto es que el discurso del PSG no ha cambiado y oficialmente se niega a hacer cualquier comentario para no favorecer la vuelta a una guerra de comunicación como la que se dio en el verano de 2023.

Tampoco el clan del capitán de la selección francesa quiere dar pábulo a ese tipo de especulaciones desde que ambas partes enterraron en agosto el hacha de guerra gracias a un compromiso con el que el club se cubría las espaldas, al menos desde el punto de vista financiero.

En la práctica, Mbappé tendría que renunciar a varias decenas de millones de euros de prima si se fuera libre a jugar a otro equipo que podría ser el Real Madrid, pero también de Arabia Saudí, como lo dijo hace un par de semanas el responsable de la liga profesional de ese país, Michael Emenalo o de algunos clubes ingleses.

El madridismo duda con Mbappé

El Real Madrid hará un último esfuerzo por el francés, que deberá responder en las primeras semanas de 2024 si quiere jugar en el club blanco o no. Eso sí, la afición tiene dudas. OKDIARIO preguntó a los seguidores presentes en el entrenamiento a puerta abierta que celebró el club blanco en el estadio Alfredo di Stéfano si ficharía a Mbappé o no y las dudas fueron muchas. «Yo soy anti Mbappé, después de lo que nos ha hecho creo que no debería venir nunca más al Real Madrid», dijo un seguidor blanco.

Con algo de indiferencia continuó otro: «A mí me da igual. Con Endrick, Vinicius y Rodrygo, tenemos grandes jugadores. Si viene bien y si no que se quede allí». Otro aseguraba que seguí «enfadado», lo que le provocaba «dudas». Y lo que piensan muchos es lo siguiente: «Mbappé es bueno, debe venir, pero con las condiciones del Real Madrid».

La posición del club es clara. «Nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer para que llegase Mbappé», aseguran desde la planta noble. Como contamos en OKDIARIO, esto no quiere decir que no quieran seguir intentando su fichaje, pero sí que le ponen condiciones. Desde el club blanco ya se ha hecho todo lo que se podía hacer para fichar al galo y sólo queda un movimiento más que será definitivo. Un lo tomas o lo dejas en toda regla. Las próximas semanas serán capitales para que se resuelva el futuro de Mbappé. No para que se conozca, ya que no se conocerá hasta más adelante, salvo que renueve antes por el PSG, pero sí para que las partes interesadas sepan qué sucederá con el delantero.