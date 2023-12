Las cuatro guerras de Mbappé

A menos de diez días para ser libre, Kylian Mbappé tiene varios frentes abiertos en París. A su guerra con el PSG, declarada desde junio, se une el frente abierto en el vestuario, las malas relaciones con la prensa francesa por sus reiterados silencios y la última batalla con Luis Enrique tanto por su posición en el campo como por la manera de jugar del equipo. Así es normal que no renueve.

La guerra con el PSG

Mbappé está viviendo una temporada convulsa en París que arrancó cuando envió su carta-bomba al PSG en el mes de junio. El jugador expresaba por escrito su intención de no ejecutar su cláusula de renovación unilateral para extender su contrato hasta junio de 2025. Y ahí empezó una guerra que, no por esperada, dejó de ser menos cruenta.

Luis Enrique se pronuncia sobre su conflicto con Mbappé: «No somos novios porque él no quiere» https://t.co/8Eb2TPSlXG — okdiario.com (@okdiario) December 19, 2023

Le amenazaron, le bajaron del avión de la pretemporada, le hicieron la vida imposible y le obligaron a entrenarse con los «indeseables». Pero Mbappé no se arrugó y se mantuvo firme en su intención de quedarse a cumplir su contrato pero no renovar. La guerra, a día de hoy, se ha enfriado pero no ha habido paz y no podrá haberla mientras Mbappé no renueve, una situación que hoy se antoja casi imposible.

La guerra con el vestuario

Ya desde el verano muchos de sus compañeros no entendieron la actitud de Mbappé. Ganó la batalla con Neymar, incluso con Messi, y ambos acabaron fuera del PSG. Y todo para que luego Kylian no quisiera ampliar contrato y dejara la sensación de apurar su última temporada antes de hacer las maletas para irse al Real Madrid.

A Mbappé aún le quedan dos grandes amigos en el vestuario del PSG, Achraf y Dembélé, al que el club fichó con el objetivo de arropar a su jugador franquicia y cambiar la política del palo por la de la zanahoria. Pero el resto de sus compañeros le miran con desconfianza, a pesar de que saben que sus opciones de ganar títulos pasan por los pies de Mbappé.

Guerra contra la prensa

El tercer frente abierto de Mbappé desde que decidió poner fecha de caducidad a su estancia en París es con la prensa. Y no es una guerra menor. Kylian ha decidido que su mejor táctica es la del avestruz, esconder la cabeza y no hablar nunca para regatear incómodas preguntas sobre su futuro. Y eso molesta y mucho a la prensa en Francia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de okdiario.com (@okdiario)

Como muestra, un botón. Lo que dijo el veterano Daniel Riolo, uno de los periodistas más influyentes de Francia, en RMC: “Mbappé no habla desde hace un año. Incluso en la selección francesa, en las últimas reuniones no habló para ser capitán y se ha saltado la ruedas de prensa. Con el PSG no habla, con los Bleus ha dejado de hablar. Tiene miedo de que le hagan preguntas”.

Guerra con Luis Enrique

La última batalla de Mbappé es contra Luis Enrique. Tras lo que ocurrió en los últimos minutos de partido de Champions en Dortmund la relación entre el crack y el entrenador del PSG se ha enfriado, por no decir que se ha congelado, por mucho que el ex seleccionador español bromeara en rueda de prensa sobre su relación.

A Mbappé no le gusta nada que Luis Enrique le coloque como delantero centro, pero menos todavía que el equipo no juegue para él y le busque en las jugadas de ataque. De momento, ambos mantienen firme su matrimonio de conveniencia, pero cualquier gota en el futuro puede colmar el vaso de la paciencia del jugador… o del técnico.