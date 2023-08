Luis Enrique: «Espero que el PSG y Mbappé lleguen a un acuerdo, pero el club está por encima de jugadores»

Luis Enrique se ha pronunciado sobre el caso Mbappé. El técnico del PSG ha hablado antes de la primera jornada de la Ligue 1, en la que los suyos se medirán al Lorient y, como estaba claro, la primera pregunta ha sido sobre la situación de Kylian Mbappé. El ex seleccionador español ha señalado que su deseo es que todo se resuelva con éxito como sucedió el pasado año y que Mbappé siga, pero también ha recordado las palabras de Al-Khelaifi cuando visitó a la plantilla al inicio de la pretemporada: «Nadie es más grande que el club».

Mbappé

«Es un tema que ya se resolvió en el pasado de forma positiva antes de que yo estuviera aquí. Espero y deseo que, como sucedió en el pasado, vuelva a ocurrir que el club y el jugador lleguen a un acuerdo. Eso es lo que a mí también me gustaría. Recuerdo las palabras del presidente sobre la filosofía del club: el club está por encima de jugadores, entrenadores y de directores deportivos y lo comparto al 100%».

Preparación para la Champions

«Que esté aquí sentado es para eso, que compitamos todos los partidos de Liga y Copa para llegar en condiciones a Champions. Quiero 95 o 100 minutos de fútbol total. Muy diferente a lo que dices que era antes. Por lo que veo, el ritmo lo vamos a tener. Es el primer partido de Liga, así que no al 100%, pero he visto mucha mejora. El Lorient nos va a meter en problemas, pero esperemos gestionarlo».

Descartes

«Del asunto no voy a decir nada más. Todo lo que he explicado define mi opinión. En cuanto a jugadores como Marco o Ney, tengo como norma mantener en privado las conversaciones con los jugadores. Mis palabras dicen cosas, pero mis hechos más y las decisiones que tome dirán cuál es mi idea».

Sensación

«París no lo he visto todavía. Es impresionante. Lo recordaba de siendo jugador y entrenador, pero no salgo del tour y de estar en la ciudad deportiva trabajando. Encuentro excitante el hecho de que empecemos la Liga mañana. Que podamos tener un buen ambiente y ofrecer buen fútbol para que se lo pasen bien y poder ganar el partido».

Mercado

«Creo que estamos haciendo los deberes. Hay que estar abiertos a reforzar la plantilla. Nos mantenemos en contacto Luis Campos y yo con el presidente casi minuto a minuto. El mercado es difícil para todos. Siempre está abierto, pero hay que aceptarlo».

Dembélé

«No estará mañana porque no es jugador del PSG todavía, al 100%. Al 99% sí, pero faltan unos flecos. No sé cuáles».