Se acerca el 1 de enero, día en el que Kylian Mbappé volverá a ser libre para negociar con el club que quiera su futuro. El Real Madrid hará un último esfuerzo por el francés, que deberá responder en las primeras semanas de 2024 si quiere jugar en el club blanco o no. Eso sí, la afición tiene dudas.

OKDIARIO preguntó a los aficionados del Real Madrid presentes en el entrenamiento a puerta abierta que celebró el club blanco en el estadio Alfredo di Stéfano si ficharía a Mbappé o no y las dudas fueron muchas. «Yo soy anti Mbappé, después de lo que nos ha hecho creo que no debería venir nunca más al Real Madrid», dijo un seguidor blanco.

Con algo de indiferencia continuó otro: «A mí me da igual. Con Endrick, Vinicius y Rodrygo, tenemos grandes jugadores. Si viene bien y si no que se quede allí». Otro aseguraba que seguí «enfadado», lo que le provocaba «dudas». Y lo que piensan muchos es lo siguiente: «Mbappé es bueno, debe venir, pero con las condiciones del Real Madrid».

Lo primero que tendrán que afrontar el club blanco desde la primera semana de 2024 será una conversación con Mbappé donde el jugador francés debe decidir si quiere vestir la camiseta del Real Madrid la próxima temporada o, por el contrario, mantiene sus dudas, lo que provocará que la entidad madridista se aparte de la carrera por su contratación.

«Nosotros ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer para que llegase Mbappé», aseguran desde la planta noble. Como contamos en OKDIARIO, esto no quiere decir que no quieran seguir intentando su fichaje, pero sí que le ponen condiciones. Desde el club blanco ya se ha hecho todo lo que se podía hacer para fichar al galo y sólo queda un movimiento más que será definitivo. Un lo tomas o lo dejas en toda regla. Las próximas semanas serán capitales para que se resuelva el futuro de Mbappé. No para que se conozca, ya que no se conocerá hasta más adelante, salvo que renueve antes por el PSG, pero sí para que las partes interesadas sepan qué sucederá con el delantero.

El Real Madrid tiene un plan corto y sencillo con Mbappé. Corto porque el culebrón no se va a alargar más de lo deseado por la entidad madridista. Como contó OKDIARIO, la intención del club blanco es que el futuro del delantero francés esté cerrado antes del mes de febrero. Por este motivo, a partir de la próxima semana se activará una maquinaria que lleva meses lista para actuar.