Así fue el tenso reencuentro entre Tebas y Florentino tras la sentencia de la Superliga

El presidente de la Liga, Javier Tebas y el del Real Madrid, Florentino Pérez, coincidieron en la toma de posesión de José Manuel Rodríguez Uribes como máximo directivo del Consejo Superior de Deportes (CSD). El ex ministro de cultura asumió la presidencia del organismo público español y durante el acto se produjo un momento de tensión entre los dos dirigentes más importantes del fútbol nacional.

Tebas afirmó a su salida de la sede del CSD en Ciudad Universitaria que no se saludó con Florentino, aunque estaban muy cerca, pero muy lejos «intelectualmente». Este duro ataque al presidente del Madrid se debe a la sentencia que dictaminó este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y que favorece a la creación de la Superliga.

Recurriendo a la ironía que le caracteriza, Tebas respondió que estaba «llorando» tras conocer la decisión del organismo europeo. Sin embargo, durante toda la mañana se dedicó a protestar en sus redes sociales, en las que se agarró al único argumento posible de la sentencia para tratar de desmontar este proyecto de torneo.

«Cero absolutamente posibilidades de Superliga. Ahora tengo más seguridad sobre lo que va a pasar en el fútbol en los próximos 15 años», afirmó un rotundo Tebas, que teme más que nunca por la continuidad de su Liga en los próximos años.

Pese a que la Superliga aseguró con su formato anunciado este jueves la participación en el torneo de todo club que se clasifique por méritos propios, Tebas no quiere saber nada de ella y se sigue negando a la evidencia después de que el TJUE tachase a la UEFA de ejercer «abuso de poder dominante».

Tebas no saludo a Florentino y criticó a los medios españoles

No contento con criticar a Florentino, Tebas se pasó toda la mañana de este jueves disparando. Primero, contra medios de comunicación españoles a quienes tachó de «tergiversar» e «intoxicar». Después al CEO de la Superliga, Bernd Reichart, a quien llamó borracho. Y por último a A22, la empresa matriz de la competición.

En un extenso mensaje en sus redes sociales, Tebas pidió a esta que dejara de mentir tras la sentencia del TJUE. «Esto no lo contará A22, ni su CEO en el Bar, como no cuenta lo que dice la sentencia del TJUE que la misma no supone la autorización de la Superliga, como hemos explicado en anteriores post», comenzó Tebas con bastantes faltas de ortografía.

«Statement del DNMC (Gobierno Británico): Tomamos nota de la decisión del TJUE en relación con la Superliga europea. El intento de crear una competición independiente fue un momento decisivo en el fútbol inglés y fue condenado universalmente por los aficionados, los clubes y el Gobierno», añadió el presidente de la Liga.

«En aquel momento tomamos medidas decisivas al poner en marcha la revisión de la gobernanza del fútbol dirigida por los aficionados, que pedía la creación de un nuevo regulador independiente para el fútbol inglés. En breve presentaremos la legislación que lo hará realidad e impedirá que los clubes se unan a competiciones similares en el futuro. Dejad de mentir», finalizó.