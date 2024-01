Mbappé: «No he decidido mi futuro… tengo un acuerdo con el presidente de protegernos»

Esta vez sí, en los primeros días del año, en los primeros compases de libertad para negociar con el Real Madrid, Kylian Mbappé se ha pronunciado de manera pública después de conquistar la Supercopa de Francia con el PSG que venció anoche al Toulouse por 2-0 con gol de la estrella gala. La superestrella francesa compareció ante los medios y, cómo no, le preguntaron de manera constante por su futuro pero, en esta ocasión, el de Bondy no se mostró tan tibio como suele hacer.

Mbappé reconoció no haber tomado aún la decisión de dónde jugará la próxima temporada pero sí desveló un detalle que tuvo lugar durante la convulsión del pasado verano. «Todavía no he elegido. Con el presidente Al Khelaifi llegué a un acuerdo el pasado verano para que, sea cual sea mi decisión, ambas partes quedemos protegidas y preservemos al club para los desafíos venideros. Eso es lo importante. El resto es secundario», apostilló en referencia al pago diferido de los 80 millones de euros de la prima de fidelidad que debió haber cobrado el pasado mes de julio.

🐢💣 MBAPPÉ 'ROMPE' su SILENCIO: 😯 "Tenemos un ACUERDO con el PRESIDENTE: me vaya o me quede, los dos estamos PROTEGIDOS". ❌ "NO tengo TOMADA una DECISIÓN". pic.twitter.com/OwMdQ2BeMN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2024

No quedó ahí la cosa y el delantero galo prosiguió explicando cuál será su manera de proceder cuando las piezas del puzzle encajen. «En 2022 no tomé la decisión hasta el mes de mayo. Si sé lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Pero nadie habla de esto dentro del club», ha confesado Kylian.

Llama poderosamente la atención que tan solo días después de poder negociar su futuro con otros clubes, Mbappé haya decidido salir a dar la cara ante la prensa y prestarse a dar explicaciones de cómo está la situación y de cuál será su manera de actuar cuando haya fumata blanca y tome una decisión aunque, si nos guiamos por lo que dijo en verano por carta al club, no va a renovar y acabará marchándose del PSG el próximo 30 de junio. Un capítulo más del culebrón…

Partidazo y título para Mbappé

El Paris Saint-Germain venció (2-0) este miércoles al Toulouse FC en la final del Trofeo de Campeones 2023, la Supercopa francesa, celebrada en el Parque de los Príncipes de París, el primer título de la era del técnico español Luis Enrique Martínez.

El conjunto capitalino repitió victoria en el torneo, tras ganar la del año pasado con un 4-0 al Nantes y sumó su 12ª Supercopa, el equipo que más tiene en el palmarés. El campeón de la Ligue 1 fue mejor y tuvo la pegada que decidió la final en el primer tiempo.

El Toulouse, campeón de Copa y dirigido por el también español Carles Martínez, mejoró tras el descanso, pero no tuvo esa efectividad del equipo de Luis Enrique. El técnico asturiano pudo celebrar tranquilo su primera conquista en París desde su llegada al PSG el pasado verano, ya que a los tres minutos Kang-In Lee adelantó a los suyos tras una asistencia de Dembélé.

Antes del descanso, Kylian Mbappé, que venía enseñando su calidad, dejó un golazo para subir un 2-0 muy duro para un Toulouse que había tenido sus ocasiones, sin puntería o bien sacadas por el meta rival Gianluigi Donnarumma. Sin nada que perder, los Martínez salieron con la meta rival en mente tras el descanso.

Sin embargo, el PSG demostró su peligro de nuevo con un balón al palo de Achraf Hakimi. El centrocampista español Marco Asensio, que saltó desde el banquillo, tuvo también el tercero para los parisinos, mientras que Donnarumma terminó de desquiciar a un Toulouse que lo intentó hasta los últimos minutos.