En Francia se hartan de Mbappé: «Espero que se vaya, de todo corazón»

El culebrón Mbappé afronta otros seis meses de nuevos capítulos aunque el Real Madrid seguro que desea que la serie llegue a su fin cuanto antes. El caso es que desde el pasado lunes el crack francés es libre para poder negociar su futuro con otros clubes de forma absolutamente legal y los rumores se han vuelto a disparar durante esta semana así como las preguntas en rueda de prensa tanto a Luis Enrique como a Ancelotti. Las respuestas, por cierto, en ambos casos han huido de cualquier tipo de ruido mediático. Incluso ahora desde Francia piden su marcha.

Hace dos años el delantero del PSG se encontró exactamente en la misma situación en la que está ahora. Fue libre para negociar por primera vez desde que llegó a París aunque en aquella ocasión los altos cargos del club y del Gobierno en Francia consiguieron convencer a Mbappé a y a su entorno para que aceptara la astronómica oferta que Qatar le puso sobre la mesa. Lo angustioso para muchos aficionados tanto del Real Madrid como del PSG es que los rumores son constantes desde que el futbolista cambió el Mónaco por el equipo de la capital francesa.

Ataques desde Francia a Mbappé

Tanto es así que desde Francia ya se comienzan a escuchar voces autorizadas que optan por la salida, de una vez por todas, de Kylian con destino a un nuevo proyecto deportivo en otro país. Christophe Dugarry, exfutbolista de la selección francesa, ha sido el último en lanzar varios dardos hacia el delantero de Bondy.

“¿Mbappé? Espero que se vaya. Creo que se está estancando. Ahora le encuentro predecible en sus duelos, le falta fuerza y carácter. Desaparece con mucha frecuencia de ciertos combates. Su actitud, con los brazos cada día más levantados, envía algo negativo”, ha apuntado Dugarry en RMC que, sin embargo, no zanjó aquí su crítica hacia el capitán del combinado galo.

“Quería ser el líder del equipo, tener todos los poderes y ahora sentimos que es un niño pequeño y que el traje le viene grande. No siento que haya una simbiosis entre el equipo y él. Cuando quiere atacar, el entrenador le dice que defienda. Estoy perdido”, afirmó el ex jugador, entre otros equipos, del FC Barcelona.

Para concluir su discurso, Dugarry ha querido dejar claro que está harto de que se hable del futuro de Mbappé. “Puedo entender que en verano le dejaran de lado. Estoy cansado de escuchar tonterías cada seis meses. Él sabe que durante ese tiempo solo se hablará de eso. ¿Le gusta estar en el centro del debate? No lo sé…”, ha señalado, para finalizar asegurando que “estoy harto. Quiero que se embarque en un proyecto de equipo, no en uno personal. No me interesa, ya no me interesa”.

Este argumento de Dugarry es solo un ejemplo de lo que sienten muchos aficionados franceses que sienten cada pocos meses cómo su estrella juega a dos bandas y ven el riesgo que existe de perder a su futbolista franquicia. Una situación que, hasta ahora, el de Bondy ha sabido manejar bien pero que se está empezando a complicar. Además, toda la presión social se va a volcar en él el próximo verano cuando el delantero, ya con su futuro decidido y anunciado, juegue con su selección la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.