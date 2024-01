El Liverpool se lanza a por Mbappé

Estrenado el primer mes del año llega la hora de que los jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio puedan comenzar a negociar con otros clubes una hipotética contratación de forma absolutamente legal. Como es tradición, el nombre que encabeza esta lista de posibles fichajes es el de Kylian Mbappé, siempre en el disparadero para abandonar el PSG y recalar en el Real Madrid, una relación que dura ya casi seis temporadas y que, año tras año, estrena un nuevo capítulo igual o más interesante que el anterior. El Liverpool ahora planea hacer una ofensiva por el jugador en las próximas semanas.

En la pasada ventana de fichajes de verano el crack de Bondy reflejó su deseo de no extender su contrato más allá del 30 de junio de 2024. Lo hizo por carta y de manera formal dirigiéndose a la directiva del club parisino, lo que ocasionó un desencuentro importante entre Nasser Al Khelaifi y su superestrella. El riesgo de que Mbappé pudiera salir sin dejar ni un céntimo en la caja del PSG al finalizar la temporada enfadó sobremanera a la cúpula catarí del equipo francés que llegó incluso a dejarlo fuera de la gira y a apartarle durante una semanas de los entrenamientos grupales.

Una vez llegado el uno de enero, el Real Madrid vuelve a sonar como el principal candidato para hacerse con los servicios del galo si definitivamente esta vez sí que se decide a abandonar París. Aunque según publican desde Francia, al club de Concha Espina le ha salido un competidor muy potente que también está interesado en Mbappé tal y como su entrenador ha señalada en varias ocasiones. El Liverpool entra en escena y sigue de cerca la opción de contratar al capitán de la selección francesa, un interés que no es nuevo y que encajaría a la perfección dentro del plan ‘red’ de sustituir a Mohamed Salah ante su posible marcha a una liga exótica como Arabia Saudí.

Como si el tiempo no hubiese pasado, nos encontramos en la misma situación que hace dos años, la primera vez que Mbappé entró en los últimos seis meses de contrato sin renovar con el PSG. En aquella ocasión, el delantero se echó atrás y rompió la palabra que le había dado al presidente del Real Madrid para acabar extendiendo su relación contractual en el mes de mayo por dos años más con opción a un tercero.

Aquella traición, unida a la fiesta que se organizó en el Parque de los Príncipes para celebrar la renovación, no sentó bien en la cúpula blanca que, esta vez, no volverá a cometer el mismo error de 2022. El compromiso deberá quedar reflejado de manera escrita y la decisión no se extenderá, ni mucho menos, hasta final de temporada. El Real Madrid quiere asegurarse el ‘sí’ del jugador lo antes posible para que, si se produce un nuevo rechazo, no condicione el mercado estival blanco.

Eso sí, la sensación es que, o el fichaje se lleva a cabo este verano o el Real Madrid se olvidará definitivamente del crack francés. Además, la actual plantilla blanca también juega a favor de Florentino Pérez en la negociación puesto que ahora Mbappé no es una urgencia. Vinicius y Rodrygo han dado un paso adelante en estos dos años y la irrupción de Bellingham desde su llegada hace que el frente atacante esté más que cubierto.

El Liverpool y Mbappé

De momento, la estrategia del futbolista y de su familia sigue siendo la misma de siempre: silencio sepulcral sobre cuál será su destino. Mbappé confirmó que había comunicado por carta su decisión de no activar el año opcional del contrato porque su intención es salir –esta vez sí- del club presidido por Al Khelaifi. Mientras tanto, el Liverpool planea una ofensiva según informó Le Parisien.

El delantero, al que en las últimas semanas también se le ha atribuido una mala relación con Luis Enrique Martínez, está centrado y entrenando de cara a la Supercopa de Francia que disputa mañana frente al Toulouse y que podría suponer un nuevo título en su palmarés. Lo que sí parece claro es que la eliminatoria de octavos de final de Champions frente a la Real Sociedad será clave para la decisión del futbolista de Bondy. Una nueva decepción en la máxima competición europea podría ayudar a que Mbappé se decante por salir del PSG con destino a un club laureado dentro del viejo continente y que siempre aparece en las rondas finales de la Copa de Europa.