Luis Enrique se pronuncia sobre la renovación de Mbappé: «No depende de mí»

Luis Enrique compareció este martes ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de la Supercopa de Francia del PSG contra el Toulouse y habló de Kylian Mbappé. Como era de esperar, uno de los temas de la rueda de prensa fue el futuro del internacional francés. El delantero galo termina contrato al final de la presente temporada, lo que supone que con la entrada del nuevo año ya es libre de negociar con cualquier equipo de cara a la próxima campaña.

Al ser preguntado por cómo va a gestionar esta situación, el técnico español fue muy claro y explicó que para él no ha cambiado nada: «¿Cómo voy a gestionar la renovación de Mbappé? Como hasta ahora», aseguró sin dar más detalles sobre el futuro de la estrella del Paris Saint Germain. Posteriormente, le volvieron a preguntar por el internacional francés y Luis Enrique declaró que «no soy yo el que debe responder a estas preguntas», ya que la renovación del 7 no está en sus manos ni depende de las decisiones que él tome o deje de tomar.

La pelota está en el tejado de Kylian Mbappé otro año más. El delantero termina contrato este año y todavía no ha decidido si renovará o se marchará del PSG. El Real Madrid está al acecho por si el futbolista decide poner punto y final a su etapa en el Parque de los Príncipes. Todo hace indicar que el Santiago Bernabéu sería su destino si decide abandonar París, pero el Liverpool también está interesado en hacerse con sus servicios.

De hecho, desde Inglaterra apuntan a que el atacante estaría dispuesto a ir al Liverpool por delante del Real Madrid si acaba saliendo del PSG. El jugador termina contrato a final de este año pero tiene una opción para ampliarlo otra campaña más, hasta 2025, en caso de que decida continuar su carrera en París. Lo cierto es que el culebrón ha comenzado otro año más, y aunque Luis Enrique asegura que lo gestionará como hasta ahora, la situación ha cambiado y en en el Parque de los Príncipes están muy pendientes de todo lo que pueda suceder con el futbolista.

El pasado verano ya le tuvieron apartado del equipo después de comunicarle al club su intención de no ejercer la opción de extender el contrato ese año extra. Eso le dejó fuera de la gira asiática del PSG y estuvo un tiempo entrenando con los apartados, porque el club quería forzarle a que aceptara una de las ofertas que habían llegado por él y que así no se fuera libre el próximo verano. Pero Mbappé quería seguir en Paris hasta 2024 y pese a los intentos del club por venderle, no se movió. Ahora temen que su estrella se vaya gratis a final de temporada.

Luis Enrique no descarta más fichajes

El PSG se enfrenta este miércoles al Toulouse en la Supercopa de Francia, donde tendrán la oportunidad de conseguir su primer trofeo de la era Luis Enrique: «Es cierto que mañana tenemos la oportunidad de ganar nuestro primer trofeo y eso es una gran motivación. Queremos ganar todos los trofeos que podamos. Sería el fruto del trabajo realizado el año pasado por Galtier y su equipo», dijo el técnico español.

Respecto al fichaje de Lucas Beraldo, que llega al PSG por 20 millones de euros, Luis Enrique comentó: «Es el primer jugador que fichamos en el mercado y ha podido entrenar. Hemos visto un poco de lo que ya sabíamos. Siempre intentamos obtener toda la información posible sobre un jugador. Un componente muy importante es que queremos que los jugadores tengan la mentalidad de un luchador, de un profesional, que cuida su día a día, y Lucas Beraldo cumple todos los requisitos. Es un jugador muy interesante para el futuro»

Por último, el preparador asturiano analizó la posibilidad de traer más refuerzos en el mercado invernal tras la llegada de Beraldo y la lesión de Moscardo. «Como entrenador, si puedo tener varios jugadores en cada posición, estaría encantado. Estaremos atentos al mercado, pero no sólo en el centro del campo. Es un mercado complicado en todas las posiciones, pero si hay oportunidades, iremos», concluyó.