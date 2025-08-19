¿Por qué no juega Bellingham con el Real Madrid ante Osasuna en Liga?

El Real Madrid afronta esta noche (21:00 horas) su debut liguero en el curso 2025/26. El equipo dirigido por Xabi Alonso se enfrenta a Osasuna en el Santiago Bernabéu en un partido que supondrá la presentación del nuevo proyecto blanco ante su público. Además del estreno del técnico tolosarra, la afición merengue también podrá disfrutar por primera vez de las cuatro incorporaciones madridistas en el mercado de fichajes. En cambio, el Real Madrid cuenta con varias bajas para su debut: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Endrick y el sancionado Antonio Rudiger.

En cuanto a los lesionados, la ausencia más destacada es la de Bellingham. Xabi Alonso no podrá contar con el jugador inglés, uno de los buques insignias del equipo, durante el inicio de la temporada. El ‘5’ merengue arrastraba unas dolencias en el hombro izquierdo desde un partido de Liga ante el Rayo Vallecano en su primera campaña como madridista. La Eurocopa del verano de 2024 y el Mundial de Clubes aplazaron una operación que finalmente se llevó a cabo el pasado 16 de julio.

El ex del Borussia Dortmund se encuentra inmerso en pleno proceso de recuperación tras ser intervenido en Londres hace apenas un mes. Al británico se le ha visto correr en Valdebebas durante los entrenamientos del equipo, pero aún está lejos de incorporarse a la dinámica del resto de sus compañeros. El motivo es que no puede recibir ningún golpe en la zona hasta que esté plenamente recuperado de sus dolencias. En el Real Madrid no quieren forzar para su vuelta, priorizando la salud del jugador por encima de las urgencias competitivas.

¿Cuándo volverá Bellingham a jugar con el Real Madrid?

El tiempo estimado de recuperación para Bellingham tras su operación en el hombro izquierdo fue de tres meses. Las previsiones iniciales se han mantenido por el momento, al no haber sufrido ninguna complicación en su camino para regresar a los terrenos de juego. Por tanto, el mediocampista volvería a entrar en los planes de Xabi Alonso a mediados del mes de octubre.

Durante este periodo de baja el jugador de 22 años se perdería ocho jornadas de Liga y dos partidos de la fase de liga de la Champions League. Después del parón de selecciones del mes de octubre, la primera gran oportunidad para Bellingham sería el duelo en Getafe del 19 de octubre. Un partido en el que el inglés podría contar con minutos de cara a una posible titularidad en el Clásico en el Santiago Bernabéu una semana después.

Bellingham deberá volver a ganarse el puesto tras su regreso, ya que Xabi Alonso dispondrá de diez partidos para dar oportunidades a jugadores como Brahim Díaz o Franco Mastantuono y galones a otros como Arda Guler. De momento, el que parte como acompañante de Kylian Mbappé y Vinicius Junior en ataque es Brahim Díaz, que se espera que sea titular en banda derecha en el partido ante Osasuna.