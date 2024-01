Mbappé, sí se puede

Kylian Mbappé está (otra vez) ante la decisión de su vida. Sí o no a la oferta que le presentará el Real Madrid antes de que acabe el mes y a la que tendrá que responder con un compromiso firmado por escrito porque en el club blanco todos desconfían de su palabra. El futbolista lleva meses firme en su postura de no renovar con el PSG para jugar en el Bernabéu pero ahora debe dar el paso definitivo para montarse, a la tercera, en el tren del Real Madrid que no parará en su estación una cuarta vez. Es ahora o nunca.

El año que acaba de comenzar podría ser el año de Mbappé. Con el tic, tac, tic, tac como música de fondo, el crack francés debe decidir durante el mes de enero hacia dónde encaminar su carrera a partir de junio. Tres caminos se abren ante sus pies y debe elegir uno: marchar hacia el Real Madrid, coger el Canal de La Mancha con destino a la Premier o seguir bañado en oro en París.

El PSG confía en renovar a Mbappé https://t.co/oCKBhfzFl3 — okdiario.com (@okdiario) December 30, 2023

Real Madrid, PSG o la Premier, esa es la cuestión. Mbappé, que lleva meses firme en su idea de no renovar con el Paris Saint-Germain, deberá demostrar a Florentino Pérez y a la cúpula del club madridista que su deseo por jugar en el Bernabéu vestido de blanco no es sólo palabrería, porque ya nadie se fía de la palabra de un futbolista que traicionó al Real Madrid en mayo de 2022.

Nadie en el club del Bernabéu ha olvidado lo que ocurrió con Mbappé, pero tampoco nadie duda de que no hay en el mundo un futbolista como él. El Real Madrid es consciente de que Mbappé sería un fichaje estratégico en lo deportivo, en lo económico y en el impacto mundial que supondría tener al mejor futbolista del planeta en la mejor institución deportiva del planeta. Como diría Florentino Pérez, «Mbappé ha nacido para jugar en el Real Madrid».

El verano de Mbappé

En verano Mbappé tenía absolutamente decidido que no iba a renovar con el PSG ni por todo el oro del mundo. Su carta de renuncia a ejecutar la cláusula de renovación unilateral con el club parisino fue, más que una declaración de intenciones, una declaración de guerra. Y en Qatar, donde se toman las decisiones del PSG, se tomó como un desafío intolerable.

Ustedes, igual que Mbappé, ya saben lo que vino después. Las amenazas, las presiones para renovar o ser traspasado e incluso la inaudita medida del PSG de bajar a su buque insignia del avión que partía rumbo a Japón para la gira asiática del equipo. Ni Mbappé ni su familia, que tanto influye en las decisiones del jugador, olvidarán jamás lo que le tocó vivir entre los meses de julio y agosto del año pasado.

Ahora hay que ver si la decisión veraniega de Mbappé se mantiene en invierno. El PSG, como sabía todo el mundo, no se iba a rendir en sus intentos para renovar al mejor jugador del mundo. Guiños públicos, ofertas multimillonarias, presiones… «whatever it takes», que decía Mario Draghi. Por eso desde Qatar se prepara una penúltima oferta que ponerle sobre la mesa a Mbappé y a su familia. Si Kylian la acepta, dirá adiós al Real Madrid y esta vez será para siempre.

Desde el PSG filtran un falso optimismo en torno a las opciones de renovar a Mbappé. El jugador y su entorno callan. El Real Madrid se mantiene como espectador, que pasará a ser actor en las dos próximas semanas. El jugador, que ya es libre para negociar con los blancos y con cualquier otro club del mundo, tendrá que elegir.

Comienza el ‘plan Mbappé’ con cautela: «Ya hicimos lo que podíamos hacer» https://t.co/6ExgEVPcgU — okdiario.com (@okdiario) December 26, 2023

En el Real Madrid también tienen muy claro que no se moverán demasiado de la oferta que presentaron en su día a Mbappé y a su madre, Fayza Lamari, quien lleva de manera directa los asuntos del jugador. «Si Mbappé quiere jugar en el Real Madrid, perderá dinero, mucho dinero», aseguran en la cúpula de la entidad del Bernabéu, conscientes de que no pueden competir ni con el estado de Qatar ni con los grandes trasatlánticos de la Premier.

Los dirigentes madridistas saben que deberán hacer un esfuerzo económico sin precedentes por Mbappé y ponerle sobre la mesa el mayor (y mejor) contrato que jamás haya cobrado un jugador del Real Madrid, pero será siempre sin poner en riesgo el futuro y la estabilidad económica del club mejor gestionado del mundo. En la cúpula del Bernabéu saben que todos los futbolistas tienen un precio, pero también que en el Real Madrid no sólo se juega por dinero, sino también por gloria.

Así que Mbappé, tú decides.