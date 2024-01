Ancelotti: «No vamos a fichar a otro central»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la Ciudad Real Madrid en este martes 2 de enero en la previa de la jornada 19 de la Liga EA Sports que medirá el miércoles, 3 de enero, a Real Madrid y Mallorca en el Santiago Bernabéu a partir de las 19:15.

El técnico italiano comenzó felicitando el año nuevo y hablando en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid sobre el regreso a la competición: «Los que no vuelven están muy cerca. Vuelven Arda, Vini y Carvajal. Las noticias son buenas. Camavinga y Mendy volverán la semana que viene. Queremos empezar el año con victoria».

«Estoy muy contento por la renovación. Ha sido bastante sencilla. Solamente hemos acordado entre los dos, sin problemas y sin dudas. Ha sido muy rápida. No contemplamos fichar a otro central en estos momentos. Pensamos que nos faltan dos muy importantes, pero tenemos otros dos muy importantes. Tchouaméni y Carvajal también pueden jugar ahí», afirmó Ancelotti sobre la renovación y acerca de los centrales, confirmando que no habrá fichajes en la parcela defensiva.

Más sobre la renovación: «Tiene valor el hecho de que el club quiere seguir contando con mi trabajo. No tenía prisa. La intrahistoria no tiene importancia. El club lo ha hecho ahora porque está contento con nuestro trabajo. No sé si es un éxito. El éxito aquí es ganar los partidos».

Lunin será titular

«No he tomado la decisión en la portería. Merecen dudar los dos. No es correcto que diga el portero titular. El que me dé más confianza en el momento será el titular en cada partido», afirmó Carlo sobre la portería del Real Madrid. Poco después dijo que «Kepa ha tenido una gripe durante los últimos días y jugará Lunin mañana».

«El presidente no ha cambiado. Mantiene su motivación y amor para este equipo. Crece desde pequeño. Su trayectoria es fantástica. Tiene las ideas muy claras sobre el futuro. Siempre las ha tenido. Por eso el club está en muy buenas manos», señaló el técnico madridista sobre Florentino Pérez.

Futuro después de 2026

«El Real Madrid será mi último banquillo. 2026 puede ser parcial. Puedo seguir aquí después de ese año. Puede ser mi último año o no. Dependiendo del éxito. Ojalá pueda seguir en el Real Madrid en 2027 y 2028. Quiero quedarme aquí», confirmó con rotundidad Carlo Ancelotti.

Ancelotti también tuvo palabras para la selección brasileña y su interés en él: «La realidad es que todo el mundo lo sabe. He tenido contactos con Brasil, con Ednaldo Rodrigues. Quiero agradecerle su cariño e interés. Pero estaba pendiente del Real Madrid. En los últimos meses ya no es el presidente de la Federación Brasileña. Al final la situación ha sido como he querido, quedarme aquí. Es una gran ilusión Brasil. No sé si me querrán en 2026».

«Tenemos que esperar para saber lo que va a pasar en esta temporada. Hasta ahora lo hemos hecho bien. El equipo está cambiando. Y va a cambiar. Tenemos muchos recursos que no han podido expresarse. Uno es Arda Güler. La primera parte de la temporada, llena de problemas, lo hemos hecho muy bien», afirmaba Carlo.

Mbappé

Sobre Mbappé, Ancelotti afirmó que «no voy a tocar este tema». El técnico del Real Madrid lo hizo entre risas junto a los periodistas presentes en la sala de prensa. «Están disponibles los tres (Carvajal, Vinicius y Arda). No podemos comparar a los tres. Carvajal será titular. Tengo que hablar con Vinicius para ver si puede jugar. Y con los médicos. Está muy bien, y lo ha demostrado en los entrenamientos. Arda está listo».

«Hay jugadores que acaban contrato. Hablo de Kroos, Nacho o Modric. El futuro está ya delineado. No hay muchas cosas que hacer en el futuro», señalaba el técnico del Real Madrid sobre las renovaciones de los jugadores de su plantilla.

«Lo importante para el es que está bien y ha recuperado su mejor nivel. Es muy joven y no queremos tener prisa con él. Está listo. Si podemos darle minutos mañana se lo daremos, si no será en otro partido», culminó Ancelotti sobre Arda Güler, que entrará en la convocatoria contra el Mallorca y podría debutar como jugador madridista.