Mbappé se confiesa: «He perdido la espontaneidad del ser humano…»

Kylian Mbappé echa de menos el anonimato. Así lo ha afirmado en la televisión francesa donde ha asegurado que si no fuera conocido «haría las cosas sin pensar» y, a su vez, ha lamentado que ahora esté «todo organizado». El francés es el jugador más mediático del planeta tanto por su calidad dentro del terreno de juego como por el constante culebrón que rodea a su futuro. Es siempre el centro de la diana de los diarios deportivos, de las televisiones, de los debates de radio y eso ha influido, por supuesto, en su vida cotidiana. Todo ello con la decisión sobre su futuro en el PSG copando las portadas de todo el mundo.

En la misma entrevista, el delantero francés ha llegado a asegurar que “pagaría mucho dinero por poder salir a comprar el pan”, algo que da muestras de cómo debe ser su día a día, siempre rodeado de fans, de cámaras y de curiosos. No hay más que ver la cantidad de medios de comunicación que persiguieron al crack francés en su última visita a Madrid junto a Sergio Ramos y Achraf. Había aficionados y periodistas en la puerta de un céntrico restaurante de la capital española preparados para ver, fotografiar o preguntar al de Bondy por su futuro. Es el precio de la fama.

Mbappé y 48 horas de anonimato

Pero Mbappé parece haberse hartado de todo eso. «Si volviese al anonimato durante 48 horas estaría fuera, al aire libre, eso seguro. Iría a comer solo, festejaría de incógnito con mis amigos, sin que nadie viniese a verme. Y al día siguiente desayunaría en una terraza al sol. He perdido la espontaneidad», ha asegurado. El capitán de la selección francesa cuenta, además, con más de 120 millones de seguidores en redes sociales.

«Haría cosas que para el resto de la gente carecen de importancia como cuando mi padre me mandaba a buscar cualquier recado», afirma el futbolista en el adelanto de su entrevista en France TV, la primera que ha concedido desde que es agente libre, que verá la luz de forma completa el próximo 18 de enero y en la que se ha abierto como nunca antes para reconocer que ser mundialmente conocido tiene cosas buenas pero que puede llegar a agobiar.

Mbappé, protagonista en los medios

Lo que sí parece claro es que nada en la vida de Mbappé es una casualidad. Los tiempos están más que medidos en todos los ámbitos y no es cosa del azar que en tan solo seis días haya concedido una entrevista a una televisión y haya salido a hablar en zona mixta tras conquistar la Supercopa francesa. Todo esto responde a una estrategia comunicativa, la de colocarse en el primer escalafón mediático cuando su futuro vuelve a estar más en el aire que nunca.

El Real Madrid, mientras, se mantiene al acecho, atento a cualquier movimiento del jugador o de su entorno que pueda aclarar su decisión. Una cosa es clara, el club blanco no va a repetir su estrategia de 2022. No valdrá solo la palabra del futbolista en un hipotético compromiso con el catorce veces campeón de Europa. O hay firma sobre papel o el Madrid no hipotecará sus movimientos en el mercado a los ‘tempos’ de Mbappé. De los errores se aprende.