Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y también de la Asociación Europea de Clubes (ECA), quiere dar un impulso muy poderoso a la Liga de Campeones y no hay ningún tema tabú en sus pretensiones. Ni siquiera disputar la competición más importante de Europa fuera del viejo continente, una práctica que realizan desde hace años ligas estadounidenses como la NBA de baloncesto o la NFL de fútbol americano.

«¿Cómo hacemos que las fases de grupos sean más atractivas? La diferencia horaria es un problema para los mercados de Estados Unidos y Asia. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en estos derechos internacionales de potencial tan enorme? Estamos abiertos a todo tipo de cosas: nuevos lugares, mercados y formatos», avisa Al-Khelaifi.

El mandatario árabe, que ascendió a la presidencia de la ECA hace un año, no se explica que la Super Bowl, la final de la NFL que se disputa anualmente y bate récords de audiencia a nivel mundial, pueda «parece más grande» que la final de la Champions League, teniendo en cuenta que el fútbol es un deporte muchísimo más practicado por todo el planeta en comparación con el fútbol americano.

«En Estados Unidos tienen esta mentalidad de creatividad y entretenimiento. He sugerido celebrar una ceremonia de apertura de la Liga de Campeones, tener un partido en la noche de apertura donde los ganadores se enfrenten a un gran equipo. Tal vez no sea una buena idea, pero al menos desafiaremos el statu quo. Cada partido de la Champions debe ser un evento», subraya Al-Khelaifi en declaraciones a The Athletic.