Kanye West desata la polémica al gastarse el dinero de un anuncio para la Super Bowl en una dentadura

Kanye West ha vuelto a desatar la polémica, esta vez gastándose el dinero para un anuncio de su marca de ropa, Yeezy, para la Super Bowl, celebrada este domingo en Nueva Orleans (Estados Unidos), en ponerse una dentadura nueva. Esta propaganda no fue emitida a nivel nacional, sino que fue lanzada solamente en Los Ángeles.

En el anuncio, que Kanye grabó ya sentado en la consulta del dentista desde su Iphone, comunicaba a todos sus seguidores que el dinero que estaba pensado para el anuncio se lo había gastado en unos «dientes nuevos». «Hola, chicos, ¿qué pasa? Me gasté todo el dinero en hacer un anuncio de estos nuevos dientes. Así que, una vez más, tuve que grabarlo con el iPhone», dijo el cantante. Luego tartamudeó: «Um, um, ir a Yeezy.com».

Esta es la segunda vez que Kanye se gasta el dinero de un anuncio para la Super Bowl, ya que el pasado mes de febrero de 2024, el artista se grabó con su teléfono para comunicar que se gastó «7 millones de dólares» en el anuncio, pero se quedó «sin dinero» para producirlo.

when Kanye West spent $7M on a Super Bowl AD but didn’t have enough money left over for actual video production 😭😭 pic.twitter.com/kR0TFDUMfi — ryan 🤿 (@scubaryan_) February 9, 2025

El único producto que se encuentra disponible en la mencionada tienda online de Kanye es una camiseta de manga corta blanca con una esvástica negra.

The only item currently available on Yeezy is a swastika tee. Follow: @AFpost pic.twitter.com/gd5lKnwHSg — AF Post (@AFpost) February 10, 2025

Las publicaciones de Kanye en X

Esta no ha sido la única polémica que Kanye ha causado esta semana, ya que a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter) el artista comenzó a publicar una serie de mensajes en las que se autoproclamaba «nazi», insultar a los judíos, a las mujeres con sobrepeso, pedir la liberación de P. Diddy, e insultar a su viejo amigo Virgil, que falleció en 2021.

Lejos de haber explicar que se trataba de una broma o una campaña de marketing, el artista anunció que no iba a «pedir perdón» por sus comentarios y, que además, tenía pensado «normalizar hablar de Hitler como se ha normalizado hablar de matar negros», incluso de llamar a todos las personas blancas «racistas».

Esto no duró mucho, ya que horas más tarde publicó su último mensaje en la red social en el que dijo lo siguiente: «Me voy de Twitter, agradezco a Elon por permitirme desahogarme. Ha sido muy catártico utilizar el mundo como una mesa de sonidos, ha sido como un viaje de ayahuasca. Quiero a todos los que me han dado su energía y atención, hasta que volvamos a conectarnos, buenas tardes y buenas noches».