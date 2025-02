Todo sobre Bianca Censori, la protagonista inesperada de los Grammy

Bianca Censori se ha llevado todo el protagonismo de los Premios Grammy 2025 tras recorrer la alfombra roja completamente desnuda. La modelo pisó llegó al photocall con un abrigo negro de pelo, la melena recogida en un moño bajo, unas sandalias de tacón y un anillo en su mano izquierda. Todo normal hasta que se deshace del abrigo tirándolo al suelo y muestra su cuerpo completamente desnudo cubierto por una fina malla transparente. La pareja del rapero Kanye West ha demostrado en repetidas ocasiones que la vergüenza no es lo suyo, ganándose fans y detractores a partes iguales.

Bianca Censori. (Foto: Gtres)

Quién es Bianca Censori

Bianca Censori y Kanye West pasaron por el altar a principios del año 2023, aunque nunca se ha visto ninguna licencia de matrimonio de carácter oficial que confirme su estado civil. La joven de 30 años nació en Australia y es diseñadora arquitectónica asociada a la marca de su marido, Yeezy. Bianca estudió la carrera en la Universidad de Melbourne antes de mudarse a Estados Unidos. La misteriosa pareja del rapero concedió una entrevista a Vogue Australia en junio de 2022 en la que habló de su profesión: «Me resulta mucho más fácil hacer realidad las ideas en Australia. En Melbourne puedo cultivar mi creatividad y Los Ángeles es donde la aplico», explicaba.

Bianca Censori junto a Kanye West. (Foto: Gtres)

La vida amorosa de Kanye West

El rapero siempre se ha dejado en público con todas sus parejas. Antes de convertirse en la superestrella que conocemos hoy, estuvo saliendo con Sumeke Rainey cuando era un adolescente. Las relaciones en esa etapa marcan mucho y el rapero dedicó la canción Never let me down a la joven. En la letra desvela que prometió a su padre que se quedaría con ella para siempre, un sueño que no llegó a cumplir. Su primera relación estable llegó de la mano de Alexis Phifer, diseñadora de moda, aunque rompieron y volvieron en repetidas ocasiones. En 2006 el rapero le propuso matrimonio pero dos años después decidieron hacer caminos por separado. Una de sus relaciones más mediáticas fue la que mantuvo con la modelo y actriz Amber Rose.

Amber Rose junto a Kanye West. (Foto: Gtres)

Tras su ruptura, tuvieron varios enfrentamientos públicos en redes sociales y el rapero también la mencionó en algunas de sus canciones. Una de las mujeres más importantes de su vida es Kim Kardashian con la que salió durante nueve años. La ex pareja contrajo matrimonio en Florencia, Italia, en el año 2014, y tuvieron cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. El mediático divorcio se saldó con una manutención del rapero a Kim de 200.000 dólares al mes, además de abonar la mitad de los gastos educativos, médicos y de seguridad de los pequeños. Una cifra calculada teniendo en cuenta la fortuna de West, valorada en más de 400 millones de dólares. Tras el divorcio recuperó la sonrisa junto a Irina Shayk, Julia Fox y Chaney Jones, hasta que decidió quedarse al lado de Bianca Censori.