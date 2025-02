El de los Grammy 2025 y otros looks sonados de Bianca Censori

A lo largo de los años, Bianca Censori, esposa del renombrado rapero y diseñador Kanye West, ha capturado la atención del mundo de la moda con sus elecciones estilísticas audaces, vanguardistas y, en muchas ocasiones, provocadoras. Su estilo desafía constantemente los límites de la moda convencional, fusionando minimalismo, sensualidad y un enfoque casi performático en sus atuendos. Desde prendas ultraceñidas y transparentes hasta siluetas arquitectónicas y piezas experimentales, cada una de sus apariciones públicas se convierte en tema de conversación.

Su aparición en los Premios Grammy 2025 no fue la excepción, dejando una huella imborrable con un look que dividió opiniones y reafirmó su lugar como un ícono disruptivo. Sin embargo, este no ha sido un caso aislado. A lo largo de los años, Censori ha sorprendido con atuendos igualmente impactantes en eventos de alto perfil, como la Semana de la Moda de París y diversas apariciones en Los Ángeles y Europa, donde su presencia ha sido sinónimo de innovación y atrevimiento. Esta capacidad para generar conversación y romper esquemas la ha consolidado como una figura influyente en la moda contemporánea, desdibujando las líneas entre el arte, la provocación y, en especial, la alta costura.

Bianca Censori a su llegada a un evento. (Foto: Gtres)

El impactante look de Bianca Censori en los Grammy 2025

En la 67ª edición de los Premios Grammy, celebrada en Los Ángeles, Bianca Censori y Kanye West hicieron una entrada que dejó a todos boquiabiertos. Bianca optó por un vestido completamente transparente que dejaba poco a la imaginación, complementado con un largo abrigo de piel negro que, al ser retirado, reveló su atrevido atuendo en su totalidad. Sin ropa interior y con accesorios mínimos, su enfoque se centró en destacar su figura y hacer una declaración audaz en la alfombra roja. Esta elección no solo desafió las convenciones tradicionales de vestimenta para eventos de esta magnitud, sino que también ha generado un debate sobre los límites de la moda y la autoexpresión en las últimas horas.

Bianca Censori en los Premios Grammy. (Foto: Gtres)

Apariciones previas: un Estilo consistente y provocador

Antes de su aparición en los Grammy, Bianca ya había mostrado una inclinación por estilos reveladores y poco convencionales. En febrero de 2024, durante la Semana de la Moda de París, fue vista con un conjunto que consistía en unas mallas negras transparentes sin ropa interior, combinadas con una chaqueta de piel oversize. Este look atrajo tanto elogios como críticas, pero consolidó su reputación como una innovadora en el mundo de la moda a ojos de los expertos.

En junio de 2024, durante una cena en Il Palagio en Florencia, Italia, Bianca optó por un vestido translúcido que dejaba entrever su silueta, manteniendo su tendencia hacia la moda provocativa y desafiando nuevamente las expectativas sociales sobre la vestimenta adecuada. Este enfoque audaz en sus elecciones de moda ha sido una constante en sus apariciones públicas, reflejando una actitud de confianza y una disposición a romper con las normas establecidas.

Bianca Censori en Los Ángeles (Foto: Gtres)

Pero al margen de eventos destacados, Bianca Censori también ha copado titulares por sus estilismos. En enero de 2024, sin ir más lejos, la esposa de Kanye West fue vista en Los Ángeles luciendo un llamativo maxiabrigo de pelo con estampado de leopardo, diseñado por la firma Bluemarble para su colección Otoño/Invierno 2024-2025. El abrigo, que presentaba mangas acampanadas, cinturón y una capucha XXL que cubría completamente su rostro, fue cerrado por completo por Bianca, otorgando absoluto protagonismo al diseño y cubriendo su cuerpo de pies a cabeza. Completó su atuendo con unos clásicos stilettos negros que alargaban aún más sus piernas.