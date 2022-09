El maxiabrigo de Springfield rojo y rosa que va a ser un top ventas

Springfield ha dado la bienvenida al otoño por todo lo alto, lanzando una colección de prendas espectacular para esta temporada. Entre ellas, hemos fichado un maxiabrigo disponible en la tienda online de la marca con un 27% de descuento, con una relación calidad-precio inmejorable.

El maxiabrigo de Springfield para el frío

Aunque por ahora las temperaturas son agradables, seguro que no tarda mucho en llegar el frío, y debes tener listo el fondo de armario para entonces. Pues bien, este maxiabrigo es una inversión fabulosa, que realmente merece la pena.

Confeccionado en 78% poliéster, 9% acrílico, 6% viscosa, 4% poliamida y 2%lana, es un abrigo mediano con cuello de solapa y dos bolsillos en el delantero. Tiene cierre de doble abotonadura y forro interior. El diseño es precioso, con estampado de cuadros grandes en colores como el rosa y el rojo.

¿Quién dijo que los abrigos para el otoño e invierno deben negros, marrones o grises? A nosotras nos encantan los looks llenos de luz y de color, así que las prendas como esta nos encantan. Además, este abrigo combina dos colores que siempre hemos oído decir que no deben mezclarse en un mismo look, y mucho menos en una misma prenda: el rojo y el rosa.

Este 2022, forman el mix estrella en el mundo de la moda. Llevamos todo el verano viendo prendas que mezclan el rojo y el rosa, y ahora también llegan pisando fuerte de cara a los meses de frío. Combinar el maxiabrigo de Springfield es muy sencillo, y queremos darte algunas ideas.

El look que propone Springfield es una opción fantástica para ir a la oficina o salir a comer con las amigas: un jersey de punto con cuello solapa, un pantalón blanco y unos botines de tacón negros.

Claro que tienes otras muchas opciones. Por ejemplo, un pantalón vaquero estilo culotte con una camisa, un chaleco de punto y, como calzado, unos botines con suela track. Un look cómodo y que derrocha estilo.

Los pantalones acampanados marcaron tendencia en los 2000, y ahora han regresado pisando fuerte. Puedes animarte con un pantalón acampanado en color beige y un jersey de lana para combinar el abrigo.

Si te ha gustado y quieres que pase a formar parte de tu fondo de armario, está a la venta en la tienda online de Springfield. Antes valía 109,99 euros, y ahora 79,99 euros gracias al 27% de descuento, desde la talla XS hasta la XL. ¡Seguro que no tarda mucho tiempo en agotarse!