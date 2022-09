El jersey de rayas de Springfield para llevar en tu día a día

Springfield tiene el jersey de rayas que querrás llevar en tu día a día, una forma de marcar estilo con un básico low cost de esta temporada. Hay una prenda que no puede faltar en ningún armario, se trata de un jersey a rayas, un clásico que lleva años estando en la primera línea de fuego. Lo tendremos siempre a nuestra disposición, año tras año, demostrando que es una pieza incombustible y que no podemos dejar de llevar una y otra vez. Hazte con el jersey de Springfield que querrás ponerte todos los días de este otoño-invierno.

Springfield tiene el jersey a rayas ideal para llevar en tu día a día

Preparamos nuestro armario para el frío y lo hacemos de la mano de un tipo de jersey de rayas de los que enamoran a simple vista. Este clásico de la moda ha llegado a convertirse en un imprescindible que hará realidad todos tus looks. Las rayas no son las enemigas, no engordan, sino todo lo contrario y en especial, estas.

La colección de otoño-invierno de Springfield merece la pena que la tengamos en cuenta para ir viendo cada una de las piezas. Entre todas ellas, las que no pueden faltar de la cesta de la compra, son los jerséis de la marca. De gran calidad y a buen precio, tienen diseños atemporales, como las rayas que nunca pasan de moda.

Son unas rayas anchas que te ayudarán a disimular algunos kilos. No, las rayas no engordan y menos estás que son anchas. Te verás perfecta frente al espejo, sentirás que las rayas son un elemento decorativo de lo más bonito que combinará con todo y te proporcionará el confort que necesitas.

La manga caída y el cuello redondo lo hacen de lo más especial. Con un toque hippie podremos descubrirlo en primera persona. Un tipo de jersey que parece tejido a mano, pero forma parte de la nueva colección de Springfield. Es imposible no enamorarse a primera vista de esta prenda de primera calidad que estará lista para triunfar en cualquier armario.

La gama de rosas se lleva y es una de las que nos dará más de una alegría en estos días que están por llegar. Un tono de moda que es tendencia y siempre quedará bien. Ha llegado la hora de mostrar amor de nuevo y enamorarnos del ritmo de vida que estamos iniciando de nuevo. Springfield vende este increíble jersey por solo 39,99 euros. Un auténtico chollazo nos está esperando.