Kaká responde a su ex mujer tras la polémica explicación sobre su divorcio

Ricardo Kaká y Caroline Celico han dado mucho que hablar durante los últimos días. Y es que se divorciaron por sorpresa en el año 2014, una separación con muchos interrogantes sobre la que ha arrojado algo de luz recientemente la ex mujer del carioca durante una entrevista en un medio brasileño. La influencer dice que el ex futbolista se portó muy bien durante sus nueve años de matrimonio, pero se dio cuenta de que había un «problema», desvelando así el inesperado motivo de la separación.

Y es que según Caroline Celico había algo que ella no podía controlar y que acabó siendo la razón del divorcio: Kaká era «demasiado perfecto» para ella. «Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mi», contaba Caroline Celico sin pelos en la lengua una década después del divorcio. Ahora, el que fuera jugador del Reao Madrid o del Milan ofrece su versión en otra entrevista.

«En 2015 yo estaba casado, y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería estar casada. Me dijo: ‘No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio’. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, y ella pidió volver a Brasil. Sus palabras fueron: ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada’», cuenta Kaká.

De haber sido por él, el divorcio nunca habría sucedido pues contradice sus creencias religiosas: «Leí un libro de 40 días llamado ‘Prova de Fogo’, que es genial y recomiendo a cualquiera que tenga problemas de matrimonio. Hice todo lo posible para que el divorcio no ocurriera, porque es ahí donde surge el conflicto del cristiano. El cristiano no se casa para divorciarse. Me quedé un año soltero, tratando de asimilar la situación y llevándola como cristiano, hablando con los pastores, porque la Biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí, divorciándome».

Caroline Celico y Kaká, pareja mediática

La pareja causó un gran revuelo en Brasil cuando su noviazgo saltó a la palestra. Tras cuatro años de relación, se casaron por la iglesia en 2005 cuando Kaká tenía 23 años y su novia acababa de cumplir la mayoría de edad. Muchos consideraban su relación como el «matrimonio perfecto», pero el tiempo a veces desgasta tanto que terminaron separando sus caminos nueve años después de pasar por el altar.

Ambos emitieron un comunicado anunciando su inesperado divorcio para evitar más rumores: «Informamos que después de casi nueve años de matrimonio hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo. De nuestra unión tenemos dos hijos, a los que queremos mucho. En reconocimiento a la importancia de cada uno en la vida del otro, nos seguimos teniendo respeto, gratitud y admiración, afirma la nota, en la que además piden que se respete la privacidad de la familia, en este momento de gran cambio». La pareja sorprendió al anunciar su reconciliación un mes después de separarse, pero tampoco funcionó.