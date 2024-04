Ricardo Kaká y Caroline Celico se divorciaron por sorpresa en el año 2014. Una separación con muchos interrogantes que ahora tienen respuesta, tal y como ella ha revelado durante una entrevista en un medio brasileño, declaraciones han trascendido en redes sociales. La ex mujer del que fuera jugador del Real Madrid o del Milan reconoce que el ex futbolista se portó muy bien durante sus nueve años de matrimonio, pero se dio cuenta de que había un «problema», desvelando así el inesperado motivo de la separación.

Y es que según Caroline Celico había algo que ella no podía controlar y que acabó siendo la razón del divorcio: Kaká era «demasiado perfecto» para ella. «Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mi», cuenta Caroline Celico sin pelos en la lengua una década después del divorcio.

La influencer brasileña ha decidido abrirse en canal y tirar de sinceridad con unas declaraciones que han desatado una oleada de reacciones en las redes sociales. Multitud de usuarios critican a la ex mujer de Kaká y no entienden el motivo por el que se separó del que era su marido y padre de sus dos hijos, Isabella y Luca.

La pareja causó un gran revuelo en Brasil cuando su noviazgo saltó a la palestra. Tras cuatro años de relación, se casaron por la iglesia en 2005 cuando Kaká tenía 23 años y su novia acababa de cumplir la mayoría de edad. Muchos consideraban su relación como el «matrimonio perfecto», pero el tiempo a veces desgasta tanto que terminaron separando sus caminos nueve años después de pasar por el altar.

Ambos emitieron un comunicado anunciando su inesperado divorcio para evitar más rumores: «Informamos que después de casi nueve años de matrimonio hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo. De nuestra unión tenemos dos hijos, a los que queremos mucho. En reconocimiento a la importancia de cada uno en la vida del otro, nos seguimos teniendo respeto, gratitud y admiración, afirma la nota, en la que además piden que se respete la privacidad de la familia, en este momento de gran cambio».

La pareja sorprendió al anunciar su reconciliación un mes después de separarse. «Felices para siempre», escribieron en sus redes sociales por aquel entonces, pero dicen que las segundas partes nunca fueron buenas y esta no lo fue. Kaká rehízo su vida de la mano de Carolina Dias, con quien se casó en 2019 y ha tenido dos hijos más, Sarah y Esther.

🚨🇧🇷- Kaka’s ex wife Caroline Celico revealed the reason she divorced him was because he was ‘TOO PERFECT’ of a husband.

«Kaka never betrayed me, he treated me well, he gave me a wonderful family, but I was not happy, something was missing. The problem was, he was too perfect… pic.twitter.com/iEY0YhzeQH

— SimplyGoal (@SimplyGoal) April 12, 2024