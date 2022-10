La Justicia da la razón a FUTPRO: la AFE tendrá que pagar 60.000 euros por discriminar a mujeres

La Justicia ha dado la razón a las futbolistas de FUTPRO en su litigio con la AFE de David Aganzo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha considerado que la Asociación de Futbolistas Españoles sí ha discriminado a las futbolistas por su condición de ser mujer. Además de estimar la demanda de FUTPRO y Futbolistas ON, también condenan a la AFE a indemnizar al sindicato de mujeres futbolistas con 60.000 euros.

Los sindicatos FUTPRO y Futbolistas ON denunciaron a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) después de que esta rechazara la solicitud de numerosas jugadoras sobre el Fondo Fin de Carrera con el objetivo de que se cumplan sus derechos fundamentales. El Fondo Fin de Carrera, que se encuentra vigente desde 2016, se trata de una ayuda económica que tiene como objetivo apoyar al colectivo de futbolistas profesionales tras dejar su actividad profesional tratándose de un dinero que reciben los jugadores y jugadoras de fútbol cuando terminan su carrera deportiva. No obstante, en el caso de las mujeres, ese dinero no pasa de los 1.000 euros por año jugado en primera división.

Después de la denuncia que interpusieron, la sala de los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado a la AFE al pago de 60.000 euros por discriminar a las jugadoras sindicalmente y por razón de sexo. Los sindicatos FUTPRO y Futbolistas ON reclamaron asimismo el «cese inmediato» de la exigencia de la afiliación a AFE para que las futbolistas profesionales puedan solicitar el Fondo Fin de Carrera, «en igualdad de condiciones de género masculino».

Contra los derechos fundamentales

«Y es que, con respecto a las futbolistas profesionales concurre una doble vulneración de derechos fundamentales: no solamente una vulneración a su derecho fundamental a la libertad sindical, al restringir el Fondo Fin de Carrera a las afiliadas a AFE, sino que se ven discriminadas por el hecho de ser mujeres ya que mientras que cualquier futbolista de género masculino con licencia en 1ª División, 2ª División A, así como 1º, 2ª , 3ª categoría RFEF puede solicitar dicho Fondo, únicamente las futbolistas de género femenino afiliadas a AFE pueden tener derecho a él», denunciaban las jugadoras.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, dicta lo siguiente: “La demanda interpuesta por Futpro, a la que se ha adherido Futbolistas On. Declaramos que la conducta observada por la Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE) es vulneradora de los derechos fundamentales a la libertad sindical y no discriminación por razón de sexo, por lo que es radicalmente nula, ordenando el cese inmediato de tal comportamiento y condenamos a la AFE a indemnizar a Futpro con la cantidad de 60.002 euros. Condenamos a la Liga Nacional de Fútbol profesional a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos”.

Comunicado de FUTPRO

FUTPRO quiere informar a través de este comunicado la condena por parte de la Audiencia Nacional a la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) estimando así la demanda interpuesta por FUTPRO. En dicha resolución se condena a AFE por la múltiple vulneración de derechos fundamentales de las futbolistas femeninas de nuestro país, al restringirles el acceso a las ayudas del Fondo Fin de Carrera a las afiliadas a su sindicato, imponiéndoles un requisito que no se les exige a los futbolistas hombres.

Como indicamos en el mes de junio y tras la denuncia de numerosas futbolistas, FUTPRO se pondría como objetivo principal hacer que se cumplieran los derechos fundamentales de ellas tomando medidas legales contra AFE, pidiendo que cesara de inmediato su comportamiento

antisindical y discriminatorio y, por tanto, permitiendo que las mujeres futbolistas puedan solicitar las ayudas del Fondo en igualdad de condiciones a los futbolistas varones.

La Sentencia recuerda que AFE ya ha sido condenada en anteriores ocasiones por vulnerar el derecho a la libertad sindical (por la gestión del Fondo Fin de Carrera), por lo que condena a AFE a indemnizar a FUTPRO con la cantidad de 60.002 euros solicitada, tanto para resarcir el

daño moral ocasionado a las futbolistas, como para prevenir futuras conductas lesivas de derechos fundamentales. Gracias a esta Sentencia todas las futbolistas profesionales de Primera División podrán recibir el Fondo de Fin de Carrera.

Desde nuestra asociación siempre condenaremos cualquier conducta que vulnere la igualdad de género y dedicaremos todo el tiempo necesario para que todas las futbolistas se sientan plenamente protegidas.