Juicio final a Xavi: Montjuic dictará sentencia

Xavi Hernández se sentará por última vez en el banquillo de Montjuic esta temporada. Pero, ¿también para siempre? Es la gran duda que recorre las calles de Barcelona. Xavi sí o Xavi no, pero ese asunto sólo lo sabe Joan Laporta y toda su Junta Directiva. Hace tres semanas escenificaron el pacto de la continuidad. «Tengo la satisfacción de confirmar que Xavi continua como primer entrenador», decía el mandamás culé. El partido ante el Rayo Vallecano podría ser el último encuentro como local del técnico español y Montjuic manifestará su sentir durante los 90 minutos: Laporta o Xavi. Esa es la cuestión.

«Sabemos que Xavi hizo unas manifestaciones a mitad de temporada que se había planteado dejarlo a final de temporada, pero tuvimos la buena noticia: después de hablar nos transmitió la ilusión que tiene por el proyecto, la confianza en el equipo, la ambición que tiene nuestro míster para hacer un proyecto que continúe ganando», decía Laporta aquel 25 de abril en la rueda de prensa donde anunciaban de manera oficial la continuidad de Xavi al frente del Barcelona.

Pero Laporta ha llevado al Barcelona a un circo mediático. En tan sólo tres semanas, ha pasado de manifestar su apoyo total e incondicional a Xavi a todo lo contrario. Los medios afines al presidente culé han informado que el técnico español no continuará la próxima temporada por sus palabras en la previa al partido ante el Almería. «El culé debe entender que la situación económica es muy complicada para competir con los otros equipos como el Real Madrid. La situación económica no tiene nada que ver con 25 años atrás», dijo.

«Cuando venía el entrenador decía ‘quiero este, este y este’. Ahora esto no es así. No estamos en la situación de otros clubes, con Fair Play muy ventajoso. El barcelonista lo tiene que entender, yo lo entiendo como entrenador. Eso no significa que no queramos competir ni luchar por título, pero esa es la situación en estos momentos. El culé debe entender que necesitamos estabilidad, tiempo, pero intentaremos hacer cosas buenas para competir». Unas palabras que no gustaron nada a Laporta y que le costará (según como todo parece indicar) el puesto a Xavi.

Xavi puede despedirse de Montjuic

Con todos estos precedentes, Xavi se despide -al menos de momento- de Montjuic hasta la próxima temporada. Aunque podría ser para siempre. El Barcelona se enfrenta al Rayo Vallecano este domingo a las 19:00 horas de la tarde y verá si su gente le muestra el cariño y el calor o si, por el contrario, le invita a marcharse como está haciendo Joan Laporta a través de la prensa.

El propio Laporta no estuvo en Almería este jueves fruto de su enfado con Xavi, pero no podrá evitar reencontrarse con el aficionado culé, que le mostrará su sentir desde las gradas de Montjuic. La deriva a la que está llevando el presidente culé desde su mandato en 2021 parece no estar gustando nada a los socios, que podrían explotar este mismo domingo contra él.

«No os puedo aportar nada más: el club me aporta tranquilidad. Seguimos con la misma ambición, me transmiten esta ilusión nada más. Entiendo el ruido peor no cambia nada», dijo Xavi en rueda de prensa sobre el apoyo de Laporta en las últimas horas. Un apoyo que se tendrá que demostrar por parte de alguno de sus directivos cuando se enfrenten a las preguntas de los periodistas antes o tras el choque ante el Rayo Vallecano.

Se desconoce qué ocurrirá con Xavi la próxima temporada. Ya nada se sabe sobre qué ocurrirá con el Barcelona en general mientras se encuentre Laporta en el cargo. La incertidumbre es total, la misma que se vivirá en Montjuic sobre por quién se posicionan: Laporta o Xavi.