José Castro confirma que el Sevilla trabaja en el regreso de Monchi. Monchi fue despedido recientemente de la Roma.

El conjunto hispalense se ha puesto manos a la obra después haber sido apeado de la Europa League por el Slavia de Praga. Lo primero que ha hecho el club, con el objetivo de defender el puesto que le da acceso a competiciones europeas, ha sido destituir a Machín. Para cambiar la dinámica perdedora en la que se había instalado el equipo, Joaquín Caparrós, hasta ahora director deportivo, ha tomado las riendas del Sevilla. Por su parte, el Consejo, tal y como ha afirmado José Castro, trabaja “desde ya” en el regreso de Monchi.

“El Sevilla busca al mejor y entendemos que el mejor es Monchi, por lo que hemos empezado unas conversaciones con él”, ha comenzado diciendo el presidente del conjunto hispalense. “Como ha habido una receptividad extraordinaria vamos a trabajar en alcanzar ese acuerdo”, ha añadido José Castro.

Aun así, matiza: “Tenemos que ver el encaje de la idea del proyecto del Sevilla para los próximos años con el de Monchi. Tenemos que coincidir en esa idea de futuro”. No obstante, el club no se demorará en incorporar a un nuevo miembro a su organigrama: “No necesitamos un directo deportivo para el verano ni más allá, lo necesitamos para ya porque Joaquín Caparrós está desde hoy con el primer equipo”, ha reconocido el presidente del equipo andaluz. Por último, José Castro ha admitido que “ambas partes” son optimistas, en especial él mismo, en que el acuerdo para el regreso de Monchi al Sevilla llegue “pronto”.

Según Radio Marca, el equipo andaluz se puso en contacto con Monchi tras caer eliminado de la Europa League a manos del Slavia de Praga. Aunque el de San Fernando no ha dicho ni sí ni no, ha acogido la propuesta de forma positiva. Así pues, tras su salida de la Roma, Monchi valora la opción de regresar al Sevilla pese a tener a equipos como el Arsenal tras sus pasos.