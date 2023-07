Jorge Vilda: «Me espero una Zambia muy peligrosa»

España afronta el próximo miércoles su segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023. Con este motivo, el seleccionador del combinado nacional, Jorge Vilda, compareció ante los medios de comunicación en la previa a un partido en el que, de vencer, la selección tendría asegurado su paso a octavos de final. El madrileño avisó del peligro que supone enfrentarse a Zambia y volvió a dejar en el aire la titularidad de la Balón de Oro, Alexia Putellas.

Rival

«Creo que es algo de responsabilidad del cuerpo técnico el saber qué nos podemos encontrar y por eso no nos tiene que llevar a engaño lo que vimos de Zambia el otro día contra Japón. Pienso que lo que vimos es más por mérito de Japón que demérito de Zambia. Está claro que es un partido para ellas prácticamente a todo nada, así que me espero una Zambia muy peligrosa, que se va a defender bien y que sobre todo va a ser muy, muy, muy peligroso contraatacando. Ni mucho menos me espero un partido fácil. Si perdió el otro día fue porque Japón le planteó un partido muy inteligente, pero es una selección muy peligrosa y con un mínimo fallo son capaces de plantarse delante de tu portería al contragolpe. Tenemos nuestros armas para contrarrestarlas».

Peso de los goles

«El primer objetivo es ganar el partido. Teniendo los seis puntos te garantizas la clasificación para octavos y luego por supuesto que está el tema del goal-average. Cuantos más goles hagas, mejor, pero no pensaremos cuántos tenemos que meter».

Alexia Putellas

«Ya comenté el otro día las buenas sensaciones en los minutos que jugó. Las cuatro sesiones de entrenamiento las ha completado realmente también, con muy buenas sensaciones y ganando ritmo».

Once

«Todavía nos queda el entrenamiento de esta tarde, que sí que nos da información válida para acabar de perfilar ese once. Esta noche tenemos la reunión el staff y es ahí donde se toman las decisiones. No puedo desvelar quién va a jugar o quién no va a jugar. Ellas no lo saben y tampoco vamos a dar ventajas al rival. Lamentablemente, nunca voy a anticipar nada del once titular».

Físico

«Al final el tono físico del rival y el darlo todo les está dando conseguir empates. Creo que el futuro es así, pero que también pienso, y además es uno de los principios de nuestra esencia, que a igualdad física el fútbol se impone».

Estrategia

«Debemos mostrarnos como un equipo con confianza y con las cosas claras. Vamos implementando nuevos recursos para el equipo y adelantándonos a lo que puede ofrecernos el rival».