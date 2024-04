Jorge Martín: «He cometido un error, pero no estoy frustrado por la caída»

Jorge Martín se fue al suelo cuando lideraba la carrera. El español no termina de entender el motivo de la caída, aunque sí reconoció que fue «un error que seguramente tenga que mejorar». También explicó que no estaba frustrado por lo sucedido. En cuanto al duelo Márquez-Bagnaia, Martinator reveló que vio «muy cerca una caída de los dos» que habría hecho que la suya no fuera tan mala.

Sobre la caída, Martín comentó: «No sé si sienta mejor caerse liderando. No estoy frustrado por la caída, porque al final no he hecho nada peculiar, no he hecho nada diferente y, por un lado, me tranquiliza y, por otro lado, quiero entender bien la caída para mejorar para el futuro, pero he mejorado bastante del año pasado a éste. He estado liderando diez vueltas y me llevo eso aquí de Jerez. Ayer ganamos, así que soy competitivo y eso es lo que me llevo para Le Mans».

En cuanto a la caída, el piloto del Pramac la explicaba así: «Bueno, difícil de entender. Estaba en un momento con la moto muy recta, así que no me esperaba para nada caer en ese momento. Quizá había otros momentos más a mitad de curva que estaba sufriendo un pelín más con la goma delantera. Pero no era ahí, en la curva seis, y cuando me he caído no me lo creía. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, son las carreras, Los otros han fallado. Hoy he fallado hoy. Es un error que seguramente tenga que mejorar».

Sobre si no venía demasiado encendido en esa vuelta, el líder de MotoGP aseguró que «no, no. Al final tenía de referencia un 1:37.6 en el Dash y venía peor que ese tiempo, era un 1:37.8. No esperaba bajar de más. Mi idea era mantener ese 37 alto, que creo que era el ritmo suficiente para ganar hoy. Luego hemos visto que no ha sido así. Aún había margen para cómo estaba la pista. Está claro que venía mejor que la vuelta anterior, pero en esa curva en particular, la velocidad era la misma y el punto de frenada era el mismo, así que nada son cosas que pueden pasar. Y espero aprender para el futuro. La velocidad era la misma y el punto de la frenada era el mismo, quizás entender u poco dónde estaba la rueda de atrás, si me ha empujado, qué ha pasado exactamente para mejorar para la siguiente».

«Estoy tranquilo, porque he sido rápido en todas las pistas, en eso no me puedo quejar. Estoy ahí en la pelea, aún seguimos líderes. No es algo que mire muchísimo, pero me tranquiliza ser rápido cada fin de semana», añadió Jorge Martín. Respecto al duelo Márquez-Bagnaia, Martín comentó que por un momento vio a sus dos grandes rivales por el título en el suelo.

Duelo Márquez-Bagnaia

«Sí, sí, claro que lo he visto. Bien, me ha parecido bonito. Me hubiese gustado estar porque hubiese sido una bonita pelea los tres y creo que bueno tenía la velocidad para estar ahí con ellos hoy. Cuando lo estaba viendo en el camión, he visto muy cerca una caída de los dos y al final no va a ser tan mala mi caída. Hoy Pecco la verdad… los dos. Márquez, cuando estaba recuperando, Pecco, cuando ha sacado ese 1:37.4. Hubiese sido difícil rodar en esos tiempos. Enhorabuena a los dos por el podio».

En última instancia, Jorge Martín hizo una valoración de cara al Mundial que actualmente lidera con 17 puntos de ventaja sobre Bagnaia y 32 sobre Marc Márquez: «Si estoy liderado a estas alturas es porque me lo he ganado, así que seguiremos con esta actitud».