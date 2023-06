Jordi Alba: «Estamos muy contentos con De la Fuente»

Jordi Alba, capitán de la selección española, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al combinado nacional contra Italia. Un duelo perteneciente a las semifinales de la Liga de Naciones. El lateral regresa a una lista de España y apunta a titular ante el conjunto transalpino.

Regreso

«Estoy muy contento. Vengo con muchísimas ganas. Estoy convencido de que van a ir bien las cosas».

Partido 100

«La levantaría con muchísima ilusión. Sea primer o segundo capitán, lo que me interesa es levantar el título. Veo muchas ganas, todos estamos unidos. No me preocupa lo de los 100 partidos, pero estoy contento por todo lo que he hecho en la selección española. Puedo dar más. Es una cifra bonita, pero no me preocupa».

Sin equipo

«No me preocupa. Tomé la decisión porque sabía que iba a estar sin equipo. Lo decidiré tras el torneo, pero no preocupa».

España e Italia

«No es fácil ganar títulos. Pudimos ganar Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Ojalá que podamos ganar».

Los jóvenes

«Les puedo aconsejar. Nos enfrentamos a Italia. Se puede perder o ganar, pero la imagen es importante y España la va a tener».

Final de Kiev

«Es difícil igualar lo que hicimos en esa final. Se da muy pocas veces. Fuimos superiores al rival y no va a tener nada que ver. Somos jugadores con muchas similitudes. Siempre que nos hemos enfrentado a Italia ha sido complicado».

Etapa en la selección española

«La decisión que tome en mi futuro no va a depender de lo que haga o no en la selección española. Me veo bien y es una decisión que tengo que tomar con mi familia. Para mí es un premio venir siempre».

Luis de la Fuente

«Lo veo muy tranquilo. Los días de entrenamiento están siendo muy buenos. Somos los jugadores los que tenemos que dar un paso al frente. Tiene la confianza de todo el mundo. No hay que dudar de su trabajo. Es una buena oportunidad para demostrarlo todos, no sólo Luis. Estamos muy contentos con él».

Qatar

«Yo esa falta de oficio no la viví. Estábamos encantados con Luis Enrique. Se decidió por penaltis y salió cruz. Hicimos bien las cosas y no salió bien. Es un equipo totalmente nuevo. Es otra etapa y hay que afrontarla de la mejor manera posible».

Capitanía

«He tenido muchos capitanes. No me puedo quedar con uno. He aprendido mucho de ellos. Siempre voy a intentar ayudar a mis compañeros».