Joao Félix también la lía en las redes: dio me gusta a un mensaje que pide su vuelta al Benfica

Nuevo capítulo en el caso Joao Félix. Después de que lanzara el peto tras ver que no iba a jugar ni un minuto contra el Brujas, el portugués la lió en las redes dando me gusta a un tuit que pide que vuelva al Benfica. El delantero estaba visiblemente enfadado por no haber tenido la oportunidad de saltar al césped cuando su equipo buscaba el gol. Eso provocó su cabreo y, como consecuencia, el like en las redes.

El usuario Rui Costa do Azeite publicó una foto de Joao Félix celebrando un gol cuando vestía la camiseta del Benfica, con un mensaje que decía: «Aquí eres respetado. Vuelve a casa». El tuit se publicó después del encuentro entre el Atlético y el Brujas, tras ver que el luso no iba a gozar de minutos en un choque tan importante como este.

Este like del futbolista colchonero desató un incendio en las redes. Aunque pasado unos minutos Joao quitó el me gusta, ya era tarde. La imagen de su like al mensaje ya se había viral en las redes sociales. Este berrinche se suma a la larga lista de desencuentros que ha tenido el 7 desde que aterrizó en el Atlético de Madrid.

El ex del Benfica no termina de encontrar su sitio en este equipo, su rendimiento es bastante bajo, y se ha planteado salir del club tras el Mundial de Qatar. No se encuentra a gusto en el equipo, se ha convertido en un habitual en el banquillo y para colmo, en un partido tan importante como el del Brujas, cuando el Atleti necesita marcar, Simeone ha preferido poner a un mediocentro defensivo como Witsel antes que a él.