Joana Sanz se pronuncia sobre su ‘guerra’ con los Alves: «Su familia…»

Joana Sanz ha querido pronunciarse después de que se informara sobre una presunta mala relación con la familia de Dani Alves. A los más cercanos al ex del Barcelona no habría sentado bien la reconciliación de una de las parejas más mediáticas del momento y por ello la modelo ha querido salir al paso de los últimos rumores que habrán de una ‘guerra’ en el núcleo familiar del brasileño habría conseguido recuperar el amor de su mujer tras su salida de la cárcel.

Dani Alves sigue disfrutando de la libertad provisional con la única obligación de acudir los viernes a la Audiencia de Barcelona y en estos días ha vuelto a copar portadas por su reconciliación con Joana Sanz. El brasileño y su mujer fueron cazados paseando de la mano por las calles de Barcelona en una imagen que confirmaba lo que era un secreto a voces: la reconciliación entre ambos era real.

Como consecuencia de ellos, la pasada semana salió una información que hablaba de que la familia de Dani Alves no habría encajado bien la reconciliación entre el ex del Barcelona y Joana Sanz. Esta hablaba de una mala relación entre la modelo canaria y Ney, hermano del brasileño, y esto se habría agravado durante los 14 meses que el futbolista estuvo en la prisión de Brians 2.

Joan Sanz y la familia de Dani Alves

Por ello, Joana Sanz ha querido salir al paso de los últimos rumores para asegurar que no tiene mala relación con la familia de su marido, en concreto con su hermano, que en su día había criticado su actitud en las redes sociales. A través de una periodista del programa Así es la vida, de Telecinco, la modelo canaria ha querido desmentir la presunta ‘guerra’ con los más cercanos a su marido.

La tertuliana Raquel Arias aseguró que había mantenido una conversación con Joana Sanz. «He estado en contacto con ella y justo hoy, a raíz de esta noticia que ha salido, le he querido preguntar. Me ha dicho: ‘su familia no tiene nada en contra de mí, muy al contrario, faltaría más’», afirmó la periodista en el programa emitido durante este fin de semana.

Este «faltaría más» puesto en boca de Raquel Arias podría tener que ver con el apoyo de Joana Sanz durante el más de un año que Dani Alves estuvo en la cárcel. Tras su entrada a prisión, la modelo confirmó a través de una dura carta la ruptura con el brasileño pero a pesar de ello le siguió visitando a la prisión de Brians 2 durante lo 14 meses que estuvo en prisión.

Tras conseguir reunir un millón de euros para pagar de fianza y obtener la libertad, Dani Alves también ha conseguido recuperar el amor de su mujer. Las fotografías publicadas por Diez Minutos han vuelto a poner en el foco a la pareja que ya en su día publicó una foto de ambos con las manos entrelazadas días después de que el ex del Barcelona abandonara la cárcel.

«Menos mal meter…»

Joana Sanz también ha hecho una publicación a través de las redes sociales en los últimos días que también podría venir en relación a las últimas informaciones publicadas sobre su reconciliación y posterior conflicto con la familia del que sigue siendo su marido, ya que hay que recordar que aunque la modelo anunció su ruptura esta no llegó a ser oficial.

«Este bebé salió de mi trabajo. A algunos les molesta que trabaje y que ese trabajo me sustente. Menos malmeter y más trabajar. Si dejaran de mirar para la vida de las demás y se dedicaran a la suya propia, tal vez tendrían más éxito», publicó a través de su perfil oficial en las redes sociales adjuntando una fotografía de la canaria en un coche.

Al hilo del trabajo y la repercusión que tuvo el caso Alves en lo que respecta al trabajo de la modelo canaria. «Quería agradecer a las personas que me han abrazado por la calle, que se me han acercado para darme palabras de cariño. Hay personas muy bonitas, que me quedo con eso, que es lo que me sigue manteniendo aquí en redes sociales, si no yo me sacaba todo. Porque, ¿para qué?», dijo después de atravesar uno de los peores momentos de su vida.

«Yo no soy masoquista como para estar recibiendo odio y, bueno, en fin… Estoy feliz, contenta, emocionada, trabajando y trabajando, y en paz mental», afirmó en un mensaje publicado días después de la salida de prisión de un Dani Alves, que después de recuperar el amor de su mujer, ahora quiere conseguir la absolución de su caso para volver a ganarse la vida en el mundo del fútbol.