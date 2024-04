Dani Alves provoca una guerra familiar con su última decisión

Dani Alves y Joana Sanz han reconducido su relación después de pasar 14 meses en la cárcel y parece que esto no ha sentado nada bien a la familia del ex del Barcelona. La pasada semana se confirmó la reconciliación del futbolista con la modelo después de que salieran a la luz una foto de ambos juntos paseando de la mano y al parecer esta imagen ha provocado una guerra en el núcleo de los Alves, que no verían con buenos ojos esta segunda oportunidad que se han dado una de las parejas más mediáticas del momento.

Dani Alves sigue en el foco de la noticia mientras disfruta de la libertad provisional y todo lo que hace en la calle está adquiriendo una gran relevancia en los medios de comunicación. Uno de los primeros objetivos del brasileño tras pagar un millón de euros para salir de la cárcel en libertad provisional era reconquistar a la que sigue siendo su mujer y parece que lo ha conseguido. Atrás queda aquel comunicado del pasado mes en el que Joana Sanz confirmó un divorcio sin papeles de por medio.

Hace unas semanas Dani Alves y Joana Sanz sorprendieron publicando una imagen de ambos juntos (a petición del jugador) con las manos entrelazadas a través de las redes sociales y la reconciliación se confirmó después de que fueran cazados paseando juntos de la mano por las calles de Barcelona. Una imagen que valía más que mil palabras y ponía fin a todo tipo de rumores que situaban a una modelo con un conocido cantante, con el que habría sido visto en un restaurante de Madrid.

Además, el brasileño se encargó de confirmar la relación a su manera después de responder con una sonrisa y un guiño a la pregunta sobre dicha imagen realizada por una periodista el pasado viernes en su visita semanal a la Audiencia de Barcelona. Una respuesta del futbolista que también se hizo viral y al parecer confirmaba la reconciliación de ambos.

Dani Alves y su familia

Fue la revista Diez Minutos la que publicó una foto de Dani Alves y Joana Sanz que no habría sentado bien a la familia del brasileño. Según confirmó La Razón, esta decisión del jugador habría provocado una guerra interna entre los más cercanos al ex del Barcelona, concretamente en su hermano Ney con la que la modelo habría tenido sus más y sus menos tras la entrada del lateral en la cárcel el pasado enero de 2023.

Es más, se hablan de cierta críticas del hermano de Dani Alves a Joana Sanz a través de las redes sociales después de que el ex del Barcelona entrada en prisión acusado de violar a una joven en los baños de la sala VIP de la discoteca Sutton de Barcelona.

Hay que recordar, que Joana Sanz anunció su ruptura con el brasileño a través de las redes sociales después de una visita a la cárcel y esto podría ser el origen del conflicto entre la mujer y el hermano del futbolista.

La nota de Joana Sanz en redes sociales

Joana Sanz anunció su separación de Dani Alves el pasado mes de marzo tras la entrada del brasileño en prisión después de que hubiera confesado la infidelidad con la joven que le acusaba de violación. «Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso», comenzó escribiendo en una nota en la que confirmó su divorcio, que nunca llegó ser oficial como tal.

«Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mi en mil pedazos», afirmó Joana Sanz en una emotiva carta escrita meses después de ver como su madre fallecía por una enfermedad se la llevó a toda velocidad y de presenciar como su marido entraba en prisión acusado de agresión sexual.

«Creo que me va a costar años de vida sacar de mi memoria su forma de mirarme, esa forma de mirarme, esa forma de como si yo fuera lo más increíble del mundo», escribió en su día en unas palabras que han quedado en el olvido tras la salida del futbolista a prisión.

Joana Sanz no abandonó a Dani Alves durante la estancia del jugador en prisión y también quiso hablar sobre sus visitas a la cárcel de Brians 2. «A pesar del año que me ha causado sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma», dijo en su día la modelo canaria en la carta en la que confirmó que ponía fin a una «etapa» en su vida.