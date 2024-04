Sale a la luz el secreto mejor guardado de Joana Sanz: «Tenemos solución»

La modelo Joana Sanz ha vuelto a acaparar titulares tras confirmar públicamente su reconciliación con el futbolista brasileño Dani Alves. A pesar de la intensa atención mediática que ha generado esta noticia, Sanz parece decidida a mantener una vida normal y centrarse en su carrera y su presencia en redes sociales. Son muchos los expertos que han asegurado que no ha vuelto a realizar ninguna campaña importante desde que estalló el caso de Dani Alves, pero la influencer lo sigue intentando.

Con casi un millón de seguidores en Instagram, comparte regularmente detalles de su vida profesional y personal. Su perfil está lleno de fotos que muestran sus últimos trabajos, viajes y estilismos que sirven de inspiración para muchas mujeres. Recientemente, la modelo canaria reveló un truco de moda que ha llamado la atención: un relleno para glúteos. Hay que señalar que este consejo ya lo dio María Pombo en su documental, un programa que ya va por la tercera temporada.

El mencionado accesorio se está volviendo popular entre celebridades e influencers porque ofrece una forma redondeada y respingona a los glúteos sin la necesidad de recurrir a implantes o cirugías invasivas. Se trata de una especie de braguita diseñada para elevar y estilizar el trasero, permitiendo sacar el máximo partido a cualquier estilismo. «Si no llenas los pantalones… Tenemos solución», ha comentado Sanz visiblemente ilusionada.

Un complemento que revoluciona a todos

Joana Sanz ha mostrado abiertamente cómo utiliza este truco de moda para realzar su figura y lograr un efecto estilizado en sus fotos y apariciones públicas. Su presencia activa en redes sociales refleja su determinación por mantener el enfoque en su carrera y estilo de vida, independientemente de la atención mediática que recibe debido a su relación con Dani Alves. Una de las claves de su éxito es que siempre se ha mostrado muy natural, por eso no esconde que en ocasiones utiliza ciertos trucos para salir más favorecida es sus sesiones fotográficas.

«Nada en la moda es real, mis amores. Todo es mentira. ¡Relleno para el culo!», ha comentado a través de su cuenta de Instagram. Después de salir a la luz lo que sucedió en una famosa discoteca de Barcelona con Dani Alves, la modelo se vio salpicada por una infinidad de críticas que le situaron en el centro de la polémica. Durante un tiempo tomó distancia y rompió con él Universo 2.0, pero ahora ha vuelto porque es un instrumento que forma parte de su fuente de ingresos.

¿Cuánto cuesta el accesorio que recomienda?

El accesorio para elevar el trasero recomendado por Joana Sanz y María Pombo está ganando popularidad entre mujeres de todas las edades debido a su efectividad y precio asequible. Este tipo de diseño se ha convertido en un imprescindible en el mundo de la moda, y se puede encontrar en diversas tiendas con una variedad de estilos y precios accesibles.

Uno de los modelos más populares en ventas son aquellos que cuentan con tiras laterales ajustables, lo que permite adaptarlos a cada tipo de figura. Entre las opciones destacadas se encuentra el producto de la línea ‘In My Size’ de You Are The Princess, que se vende a un precio de 17,50 €. Este diseño ofrece una combinación ideal de comodidad y estética, permitiendo a las mujeres realzar su silueta de manera sencilla y efectiva.

Este tipo de complementos está disponible en una amplia variedad de marcas y estilos, lo que brinda opciones para todos los gustos y necesidades. Desde diseños con efecto push-up hasta modelos más discretos, las mujeres tienen la posibilidad de encontrar el producto que mejor se adapte a sus preferencias. Por ejemplo, María Pombo lo tiene en color negro porque casi siempre que se viste de gala va de oscuro.

Con la influencia de personalidades como Joana Sanz y María Pombo, quienes han compartido sus experiencias con este tipo de accesorios en redes sociales, el interés por mejorar la figura de forma no invasiva ha aumentado considerablemente. Se están convirtiendo en una solución accesible y práctica para aquellas que desean realzar su trasero sin recurrir a procedimientos quirúrgicos.

Joana Sanz, en guerra con los Alves

Dani Alves siempre confió en que Joana Sanz nunca le iba a dar la espalda, pero su familia siente que la modelo desapareció en el momento más inoportuno y esa es la razón por la que están enfadados con ella. En concreto ha sido en el hermano del futbolista el que ha dado un paso adelante para reconocer que tiene muchas diferencias con la creadora de contenido. No obstante, el futbolista sigue apostando por su relación. Se han dado una segunda oportunidad y ahora Johana debe lidiar con los comentarios del público.