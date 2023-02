Joan Laporta: «Hemos salvado al club de la ruina, la deuda está controlada»

Joan Laporta comparecía este jueves en el Auditori 1899 del Camp Nou para hacer un repaso a la actualidad del FC Barcelona una vez concluida la primera vuelta del campeonato, también tras el cierre del mercado de fichajes donde el club finalmente no hizo ninguna incorporación pese a que hubo hasta tres salidas. El presidente culé valoró toda la situación deportiva del club, donde destacó el papel de Xavi Hernández, explicó el momento económico y el complicado límite salarial, así como el Espai Barça y su adjudicación.

Valoración de Joan Laporta

«Hemos asumido un riesgo al decidir ser directivos del FC Barcelona. Era un momento de máxima debilidad. Es un orgullo asumir estas decisiones valientes que están llevando por el buen camino al club. En el momento deportivo podemos decir que tenemos una Supercopa de España y cómo la hemos ganado. Estamos compitiendo por ganar la Copa y la Europa League. Pero el objetivo prioritario del club esta temporada es LaLiga. Una Liga que va bien, primeros, 53 puntos… Tenemos una defensa muy sólida, que no encaja… Sabemos que estamos en crecimiento. Hemos reforzado profundamente al primer equipo. Tenemos un equipo competitivo, en fase de crecimiento. La dinámica es buena. Somos candidatos a ganar la Liga pero tenemos que seguir trabajando mucho. Veo que el barcelonismo ha recuperado la alegría. Hot es una realidad, por el buen juego del equipo y los resultados. Nos podemos sentir orgullosos del equipo».

Agradecimientos a Xavi

«Quiero agradecer el compromiso de Xavi con este proyecto. Se ha mostrado continuamente como un entrenador de club, que asume sus responsabilidades, que conoce la casa y conoce nuestro modelo de juego. Es una persona positiva y que busca soluciones. Le agradecemos que siempre se muestra agradecido por nuestros esfuerzos. Él está agradecido y entiende las limitaciones que nos impone La Liga. Sabe lo importante que es ganar y cómo ganar. En este sentido estamos muy satisfechos con el primer equipo y la figura de Xavi».

Situación económica

«Podemos decir que hemos salvado al Barça de la ruina económica. Sí. Hemos reestructurado la deuda, que está controlada. Hemos estabilizado la tesorería, tenemos superávit y trabajamos a fondo para impulsar el patrimonio. La salud financiera del club va mejorando. Se está consiguiendo el récord en patrocinios de la entidad. Tenemos récord de asistencia y ticketing, algo remarcable. Se ha visto un incremento en las visitas del museo y también récords en la venta de camisetas. La economía del club se está recuperando. Seguiremos tomando decisiones valientes, buscando el equilibrio».

Límite salarial

«LaLiga fija los límites salariales en base a sus cuentas. Pero nosotros teníamos un límite salarial muy elevado. Había un exceso de límite salarial de unos 300 millones. Eso ha limitado la planificación deportiva. El esfuerzo de Mateu Alemany es excepcional. Tenía que reducir la masa salarial y tener un equipo competitivo Por eso hemos activado las palancas. La masa salarial se ha reducido en unos 100 millones. Hemos reducido unos 170 millones del exceso de límite salarial. Hemos comprado por valor 240 millones y vendido por 167. El equilibrio es positivo. La Liga nos aplica normas muy restringidas pero con las palancas hemos conseguido inscribir jugadores con un esfuerzo titánico. La Liga nos ha cambiado las normas y eso complica la dirección deportiva. Nos complica mucho. Seguiremos trabajando para poder inscribir a incorporaciones e intentaremos que la Liga flexibilice las normas y el fair play. Nosotros nos hemos adaptado a lo que nos toca pero intentaremos mejorarlo».

Espai Barça y su adjudicación

«Cuando llegamos el Espai Barça no estaba hecho y se gastó dinero. Nosotros lo asumimos como compromiso electoral. Es una pena no haber aprovechado el confinamiento. Faltaba un análisis acurado de los costes de este proyecto. Estamos estimando la estructura de financiación, que cerraremos en marzo. Las obras llegan con diez años de retraso, pero el Barça tendrá uno de los mejores estadios del mundo y nos dará muchos más ingresos. Es importante para el presente inmediato y para el futuro. Nos han dado la BBB+, que es un indicio que la salud financiera está mejorando. Hoy no hablaré de Montjuic, ya haremos una rueda de prensa específica. Hablaremos de temas de movilidad, asistencia, abonos… pero me gustaría centrarme en la situación actual. Quiero poner luz al proceso de licitación, que ha sido ejemplar. Es un proceso que ha sido monitorizado por el compliance, por la compañía Fisher y un auditor interno. Todo ello se ha hecho a través de la plataforma Bravo. Ha habido un control total desde el área de compliance. Se han grabado todas las reuniones para verificar que la información ha sido la misma para todos. Goldman Sachs y JP Morgan han sido notificados del proceso y han aprobado los estados económicos de las empresas licitadoras».

¿Por qué Limak?

«Porque su planning de obras se ajusta a lo que queríamos en el Barcelona. Han aceptado las condiciones contractuales, que son más exigentes que las del mercado. Las garantías que han hecho son muy fuertes. La financiación que obtenemos del Espai Barça es en base estadounidense y Limak las ha aceptado todas. Limak tiene un mejor precio, similar al del resto, pero la diferencia está en los aspectos no ligados al precio de la obra. También había diferencias importantes en las contingencias. Limak fijó unas más adecuadas y además si hay otras no las facturan. Había una serie de circunstancias que nos llevaron a elegir a Limak. Hay que acabar las primeras obras en septiembre de 2024 y sacarlas por completo en 2026 y Limak aceptó. Tienen empresas subcontratadas que ofrecen plenas garantías de que cumplirán con sus compromisos. El pasado viernes Morningstar nos dio buena calificación y abre el espectro de inversores».

Transformación digital

«La transformación mejorará la forma de trabajar y ser más eficientes con los aficionados e incrementará los ingresos. Lo más importante de la transformación son las personas, las que forman parte del club y en las que tengo toda la confianza. El Espai Barça es una oportunidad para continuar avanzando en esto. Ya hemos celebrado votación telemáticamente o el ticketing».

Optimismo

«Estamos contentos con la atmósfera en el club, con los trabajadores y esta nueva era. La voluntad de hacer lo mejor posible. Somos ambiciosos y queremos conseguir los objetivos. Hemos recuperado la alegría al barcelonismo. Confiamos en que los socios y aficionados continúen así, incondicionales y comprensivos con las decisiones para que el club continúe por el buen camino».

Limak duración obras

«Se han producido en las últimas semanas noticias que no son ciertas. Desmentir tres noticias que han aparecido en los medios. Seguiremos así, desmintiendo las noticias que no se ajusten a la actualidad. El departamento de comunicación del club ha establecido un plan de comunicación. Nuestra idea es informar con la máxima transparencia de este proyecto».

«Es obvio que Leo Messi es patrimonio del Barça. En este sentido estamos orgullosos de haber tenido a un jugador como Leo Messi. Es jugador del PSG y no voy a comentar nada sobre jugadores que son de otro club, por respeto al jugador y al PSG. Lo del hermano le resto importancia porque se ha disculpado. Todo lo que dice es comprensible, y se ha disculpado. No le doy más importancia».

Ansu Fati

«En principio Ansu Fati es jugador del Barça y tenemos depositada muchas esperanzas. No tenemos noticias de que él esté haciendo movimientos. Está integrado en el club, de gran estima y tenemos grandes esperanzas en él».

Messi

«Leo es patrimonio del Barça, está en otro equipo y no voy a comentar nada más por respeto a Messi y el PSG. Su hermano he pedido disculpas y no le doy más importancia. Eso no afecta nada a la relación entre Leo y el FC Barcelona».

Fair play

Mateu Alemany: «Desde que llegamos éramos conscientes de que la masa salarial era insostenible. Teníamos que hacer un ajuste importante. Era insostenible, independientemente del fair play. Teníamos que tratar de no afectar con salidas al equipo e invertir haciendo un equipo competitivo. El reto es continuar bajando la masa salarial para esta en cifras razonables con el fair play».

Busquets

«Tenemos un equipo bueno, que ilusiona. Cuando él considere, hablaremos. Busquets es un jugador que está rindiendo a un gran nivel».

Financiación Espai Barça

«En el primer trimestre de 2023 estará resuelto. Es un proyecto muy atractivo para los inversores y estoy tranquilo de que se cumplirá. (Eduard Romeu) Estamos en los plazos previstos. Es una obra de una magnitud importante y hay mucho dinero en el mercado. Falta el periodo de maduración para cerrar la estructura de financiación».

Kings League y Piqué

«No tiene nada de relación con Piqué. Mantenemos una buena relación con él. Cuando nos propuso la Kings League vimos que era buena idea. Compartimos un porcentaje del ticketing y los sponsors. Tienen ya 45.000 entradas vendidas. Esta nueva forma de entretenimiento es divertida, moderna… Nosotros estamos contentos de que le vaya bien a Gerard con la Kings League».

Manchester City

«No conozco las circunstancias del tema. No puedo contestarte porque me llega información pero no tenga nada contrastado».

Hermano de Messi

«Mi situación es de máxima comprensión. No le daría más importancia porque ha pedido disculpas. Puede darse en un momento determinado, es el hermano, fue muy triste por cómo acabó todo. Puse cierta comprensión a todo lo que podía decir. La lógica es que ha pedido disculpas y se agradece».

Tebas

«Nosotros seguiremos trabajando para poder inscribir a jugadores. Ya sabemos que la normativa es complicada. Intentaremos mejorar las relaciones con La Liga. Nosotros en este sentido seremos perseverantes. Tenemos un gran equipo que intenta conseguir los objetivos. Es difícil la planificación deportiva de esta manera pero confío».

Alemany sobre el límite salarial

«El coste real ajustado comprometido en la 20/21 estaba en 655, a julio de este año estaremos con unos ajustes y renovaciones en 450-470 y estaríamos cerca de ese parámetro oficial del 70% de los ingresos, a nivel UEFA o La Liga. Estaríamos llegando a esa situación normalizada del 1:1. Estaríamos en una situación cercana a la regla 1:1 para olvidarnos de cosas raras. Lo que nadie ve es lo que vale la plantilla y lo que valía la plantilla. Entre el 60/70% es un parámetro razonable. Estaríamos cerca de bajar esos 200 millones que decía Javier Tebas».

Balde

«La renovación de Balde, la continuidad de Busquets, la inscripción de Araujo, Sergi Roberto… estamos trabajando en todo. Se está trabajando en todos estos aspectos. También en jugadores de aparición inmediata y de futuro. Siempre condicionado por lo que ha explicado Mateu. No está aún la renovación de Balde pero sí está hablada y acordada prácticamente. A la espera de poder inscribirlo por el tema del fair play».

Renovaciones y fair play

«El año que viene tenían contrato Griezmann y Piqué que son 90 millones de coste».

Busquets

«No hemos hablado de este tema. Ninguna de las partes considera que es el momento. El momento que tenemos ahora. Busquet es el primer capitán. El que comanda al equipo en el vestuario, a los jugadores, en el terreno de juego. Busquets lo reúne todo. No hemos encontrado aún el momento para sentarnos. Nos sentamos antes de Navidad porque tenía propuestas de la MLS. Sabemos que él no se ha escondido de esto, que le gustaría una experiencia así. Él podría haber decidido esto».

¿Deben vender para inscribir?

«No es estrictamente necesario. Depende de la voluntad de cada uno. No estamos obligados a hacerlo. Porque tenemos otras soluciones. No tenemos que vender para inscribir. No es una obligatorio».

Cambios de regla de La Liga

«En el tema de las palancas La Liga cambió la normativa. No quiere entrar ahora en más polémica. Hicimos palancas, pero luego cambian la normativa y nos ponen el límite del 5% del total de ingreso. Después no afectaba al límite salarial, si había opción de recompra y La Liga hizo el cambio en la normativa para que no se pudiera contabilidad como fair play, como ahorro. Han sido una serie de cambios de criterios como consecuencia de lo que íbamos haciendo, imposibilitando que pudiéramos hacerlo de nuevo».

Superliga

«La Superliga está progresando. El decálogo que ha compartido A22 lo compartimos. Tiene que ser una competición abierta. Nosotros estamos defendiendo la libre competencia de la Unión Europea. Lo que pretendemos es que no se rompa el diálogo con UEFA. Otro de los principios es armonizarse con las ligas nacionales. Hay que hacer un debate más profundo. Hay que ver cómo conviviría la Superliga con las ligas. Tendremos noticias del Tribunal de Luxemburgo en abril, pero los impulsores de la Superliga tendremos que poder organizar competiciones. Los clubes tenemos la responsabilidad de soportar económicamente todo lo que representa el fútbol. El partido que tenemos contra el Manchester United vamos a aplicar el nuevo protocolo para bloquear la compra de entradas de la afición contraria. Habrá entradas nominativas e intentaremos combatir el fraude. Los aficionados que no asistan y cedan el carnet deberán rellenar un formulario para designar la persona que utilizará el abono. Esta persona deberá llevar el formulario y un documento de identidad».