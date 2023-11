El Coritiba brasileño, que esta semana confirmó su descenso a segunda división, anunció este miércoles la salida del delantero español Jesé Rodríguez. El club de la ciudad de Curitiba anunció en un comunicado que va a prescindir de los servicios de cinco jugadores, entre ellos Jesé, adelantándose a la planificación de la temporada de 2024.

Jesé, de 30 años, llegó al Coritiba el pasado septiembre y apenas ha jugado con el club, en total 90 minutos repartidos en seis partidos, con un balance de un único gol. El Coritiba es el penúltimo clasificado en la liga, con 29 puntos en 35 jornadas, y está matemáticamente descendido a la segunda división desde el pasado fin de semana.

🇪🇸 Jesé Rodríguez (30) rescinde su contrato con @Coritiba y queda libre. Llegó al club en septiembre, habiendo disputado 6 partidos (ninguno como titular) y anotando 1 gol. pic.twitter.com/FUKxAVb838 — Mercatosphera (@mercatosphera) November 30, 2023



El ex de Real Madrid, PSG o Sampdoria (su último destino) llegó con la difícil tarea de ayudar su nuevo equipo a salir de los puestos de descenso, pues el Coritiba ocupaba la última posición del Brasileirao. Y no lo ha conseguido. Un Jesé Rodríguez que la pasada temporada defendió la camiseta de la Sampdoria, el que fue su último equipo antes de irse a Brasil. El canario anotó tan sólo un gol y dio una asistencia en Italia. Antes estuvo en el Ankaragücü de Turquía donde tampoco llegó a estar más de un año. Concretamente siete meses donde disputó 16 partidos y anotó cinco goles.

El canario sigue sin encontrar una regularidad que ha brillado por su ausencia desde que dejó el Real Madrid en 2016. Desde entonces, estuvo primero en el PSG para después salir cedido a Las Palmas, Stoke City, Betis y Sporting de Portugal. En total, Jesé Rodríguez ha jugado en nueve equipos en los últimos diez años y nunca ha vuelto a ser el mismo Bichito que deslumbró en el Santiago Bernabéu tras subir desde el Castilla.

El paso de Jesé Rodríguez por el campeonato brasileño no ha sido esperado para el jugador español. Tras hacer las maletas y probar suerte en el Coritiba, el ex del Real Madrid y PSG, entre otros, no ha jugado demasiados minutos y solo ha marcado un gol. Tampoco ayudan los aspectos extradeportivos, como el hecho de que su mujer, Aurah Ruiz, reclamara más minutos y presumiera de su único tanto en Brasil.

El único gol de Jesé en Brasil no sirvió para mucho y, de hecho, apenas fue celebrado en el campo y los propios aficionados, ya que tras el partido se certificó el descenso del equipo entrenado por Thiago Kosloski. A pesar de ello, Aurah Ruiz tiró de orgullo y compartió su alegría en redes sociales con un dardo al técnico:»Si te dan ocho minutos, ocho minutos bien jugados».

El mensaje hace clara referencia a la escasez de minutos de Jesé en el Coritiba desde su llegada en el pasado mes de septiembre. En los últimos tres meses, el canario apenas ha disputado 90 minutos repartidos en seis encuentros, algo que, según Aurah, no es culpa de Jesé. Ahora, el canario vuelve al paro y buscará nuevo equipo, el décimo en diez años.