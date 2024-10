Italia – España de fútbol femenino: horario y dónde ver por TV el partido amistoso

La selección española de fútbol femenino disputará el segundo y último encuentro amistoso de este parón de octubre y lo hará enfrentándose a Italia en el Estadio Romeo Menti, en Vicenza. Las de Montse Tomé se enfrentaron a Canadá hace unos días en el Francisco de la Hera, en Almendralejo, y no consiguieron pasar del 1-1 ante las canadienses. De hecho, las campeonas del mundo comenzaron perdiendo y consiguieron igualar la contienda en los últimos instantes gracias al gol de la debutante Cristina Martín-Prieto.

A qué hora juega España contra Italia: horario del partido amistoso de selecciones

La selección española de fútbol femenino se medirá a la de Italia en este encuentro que corresponde a un amistoso de la ventana FIFA para los combinados nacionales. No habrá en juego puntos ni nada oficial, pero será una prueba importante para ambos conjuntos, ya que se miden dos países importantes que están pensando en el futuro y el próximo verano tratarán de pelear por la Eurocopa 2025. En la lista de Montse Tomé hubo bastantes novedades respecto a las jugadoras que acudieron a los Juegos Olímpicos de París 2024, cita en la que acabaron cuartas. Y es que las campeonas del mundo y de la UEFA Nations League no atraviesan un buen momento después de no haber conseguido una medalla, pero también habría que sumarle el 1-1 que firmaron ante Canadá hace unos días en Badajoz, más concretamente en el Francisco de la Hera.

La FIFA programó este apasionante Italia – España que corresponde a la ventana de amistosos de selecciones para este martes 29 de octubre. El encuentro empezará a las 18:15 horas, una menos en las Islas Canarias, y no debería producirse ningún tipo de altercado y que comience puntualmente todo en el Estadio Romeo Menti.

Hay que recordar que la selección española de fútbol femenino y la de Italia se vieron las caras en diciembre de 2023 y fue el combinado transalpino el que consiguió llevarse el triunfo por 2-3 en el Estadio Municipal de Pasarón. Es por ello que es una oportunidad de oro para las pupilas de Montse Tomé de tomarse la revancha, aunque lo cierto es que este encuentro es un amistoso, no como el del año pasado.

Dónde ver el Italia – España por TV y en qué canal es en vivo

Después del traspiés en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la selección española de fútbol femenino quedó en la cuarta plaza, ahora tienen la oportunidad de ir recuperando sensaciones de cara a los próximos meses. Y es que tras el empate a última hora ante Canadá, donde las de Montse Tomé se mostraron muy fallonas en ataque, ahora necesitan levantar la moral imponiéndose a Italia.

El medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir los partidos de la selección española femenina de fútbol, como es habitual, fue RTVE. El partidazo Italia – España de esta ventana de amistosos de la FIFA se puede ver en directo por televisión a través de La1. Esto implica que todos los amantes del combinado nacional podrán seguir gratis y en abierto el choque por la TV.

Además, todos los hinchas que siguen a la selección española de fútbol femenino allá donde vaya también podrán disfrutar de este Italia – España en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de RTVE Play. Esta app se puede descargar en dispositivos en teléfonos móviles, smarts TVs y tablets, como también por la web a través de un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información previa sobre todo lo que rodee este partido amistoso de la ventana de la FIFA. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto el Italia – España desde una hora y media antes del arranque del choque y una vez se escuche el pitido final publicaremos la crónica y las reacciones más importantes que se produzcan en el Estadio Romeo Menti.

Estadio del partido Italia – España

El Estadio Romeo Menti, ubicado en la ciudad de Vicenza, será el escenario donde se celebre este emocionante Italia – España correspondiente al parón de selecciones del mes de octubre organizado por la FIFA. Este campo fue inaugurado en 1935, por lo que se trata de un recinto con mucha historia. En él caben 12.000 aficionados y se espera que haya un buen ambiente para este choque en el que la Azzurra se mide a las campeonas del mundo y de la UEFA Nations League.

Cuando fue inaugurado se conoció como el Estadio Comunale, pero ese nombre sólo duró hasta 1949. A partir de ese año se denominó Romeo Menti en honor al futbolista de la región que falleció en el accidente aéreo que sufrió el Torino. La selección italiana de fútbol sólo ha jugado en una ocasión en la casa del Vicenza Calcio y fue en un amistoso en 1939 contra Argelia.