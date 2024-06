Insólito: Gallardo pide echar a Benzema y el Al Ittihad despide al entrenador por esa petición

Marcelo Gallardo ha sido despedido del Al Ittihad por pedir que echaran a Karim Benzema. El presidente del club, Louay Nazer, compareció ante los medios para comunicar los motivos de la salida del técnico argentino, que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2025. En esas declaraciones, explicó que el Muñeco «pidió despedir a la estrella del equipo, Karim Benzema, y esto no es razonable».

Después de esta petición, el Al Ittihad confirmó la destitución de Marcelo Gallardo y aprovechó para ratificar a Karim Benzema: «Él es una parte esencial del proyecto de Arabia Saudí y del club». La indemnización por el despido del ex de River Plate podría alcanzar los 30 millones de euros, pero no ha sido un impedimento para el cuadro saudí para despedir a su entrenador después de que pidiera que tiraran a la estrella del equipo.

«La temporada pasada, Gallardo cometió errores importantes al solicitar la destitución de Karim Benzema. Esto es completamente inaceptable para el proyecto Al Ittihad. He pedido al departamento jurídico que estudie esta cuestión y se tomarán las medidas necesarias», comenzó diciendo el presidente del Al Ittihad durante la comparecencia de prensa en la que comunicó la salida del entrenador.

Louay Nazer siguió con sus explicaciones y ratificó a su estrella: «No puede irse al Al Hilal, el entrenador Gallardo fue en contra de muchas de nuestras indicaciones y tenía demandas inaceptables como la salida del jugador Karim Benzema, que es una parte esencial de nuestro proyecto deportivo. Benzema, como ya he dicho, no se irá del Al Ittihad y seguirá con nosotros».

«Ya hemos comenzado la búsqueda de un nuevo entrenador para la próxima temporada después de decidir rescindir el contrato. Tenemos dos o tres opciones, pero no puedo revelar detalles debido a contratos asociados. Actualmente, estamos revisando los expedientes de tres entrenadores extranjeros y elegiremos uno de ellos para ficharlo en el próximo período», comentó sobre el nuevo entrenador. «Nuestras elecciones serán inteligentes y no impondremos nombres de entrenadores que no estén de acuerdo», añadió.

Un despido millonario

El despido de Marcelo Gallardo le costará 30 millones de euros al Al Ittihad. El entrenador terminaba contrato el 30 de junio del 2025 y percibía alrededor de 20 millones de euros anuales, de ahí que la rescisión de su contrato le haya costado tanto al técnico argentino. Su enfrentamiento con Benzema le ha costado el puesto, aunque durante su paso por el club saudí ya le llegaron ofertas de algunos clubes europeos.

El enfrentamiento entre entrenador y jugador viene de lejos. En el mes de enero, Karim Benzema fue excluido de la gira de pretemporada del Al Ittihad, por orden del técnico, Marcelo Gallardo. El técnico ha prescindido de la estrella del conjunto de Yeda, después de que no se presentara a los dos primeros entrenamientos. El delantero francés no viajó a la gira del club por Dubai, de cara a preparar la segunda parte de la temporada, que comenzaba en el mes de febrero. Finalmente, esta guerra ha acabado con el Muñeco Gallardo fuera del equipo, ya que la apuesta del club por el ex del Real Madrid es muy elevada.