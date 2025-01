Íñigo Martínez y su calentón por la sanción a Vinicius

Íñigo Martínez no ocultó su frustración tras conocerse la sanción de dos partidos a Vinicius Jr. por su expulsión en el encuentro frente al Valencia, pocos a su juicio en base a sus palabras. El central del Barcelona no pudo tapar su calentón durante su comparecencia en zona mixta tras la victoria de los culés ante su ex equipo, el Athletic de Bilbao en las semifinales de la Supercopa de España, donde dejó patente su malestar por lo que considera una disparidad de criterios en las decisiones disciplinarias del fútbol español.

El incidente que involucró a Vinicius con Stole Dimitrievski, el portero del Valencia, ha generado mucha controversia. Durante el enfrentamiento, el delantero del Real Madrid respondió a una provocación con un leve empujón que impactó en el rostro del guardameta, el VAR intervino y el brasileño acabó expulsado. Días más tarde se conocía que el Comité de Competición sancionaba a Vinicius con dos partidos, una decisión que ha generado mucho debate, también frustración en Íñigo Martínez.

🚨 ÍÑIGO MARTÍNEZ (sanción Vinícius): «Hubo una sanción hace unos cuantos años en las que por mucho menos me metieron 4 partidos, y no se habla del tema. A otros se le mete bastante menos. Son cosas que deciden otros y no están en nuestras manos…»pic.twitter.com/M1CDmtzEWS — SrNaninho (@SrNaninho) January 8, 2025

Para Íñigo Martínez, la roja y sanción a Vinicius le recuerda a un episodio que él mismo vivió. «Tampoco me parece justo. Hace unos años hubo una sanción que, por mucho menos, me impusieron cuatro partidos y no se habla del tema. Y a otros se le mete bastante menos», recordó el defensor, refiriéndose a un altercado en 2021 durante un Levante-Athletic Club, donde recibió un castigo mucho más severo por un rifirrafe con Sergio León, visiblemente molesto sentenciaba: «Son cosas que deciden otros que no están en nuestras manos».

El triunfo del Barcelona ante el Athletic no solo significó el pase a la final de la Supercopa, sino que llegó en medio de la resolución temporal del caso Dani Olmo gracias a la medida cautelar del Consejo Superior de Deportes (CSD), que permitió la inscripción provisional de Olmo y Pau Víctor, una noticia que cayó como un bálsamo en el vestuario azulgrana. Sobre ello también habló Íñigo Martínez, quien destacó la importancia de la resolución: «Han sido momentos complicados para ellos, y estamos felices de que puedan aportar al equipo. Esto significa mucho para nosotros».

Íñigo Martínez y la sanción a Vinicius

El partido de semifinales de la Supercopa, decidido por goles de Gavi y Lewandowski, permitió al Barcelona optar a su primer título de la era Hansi Flick tras superar a un rival difícil. Íñigo Martínez elogió también el trabajo del equipo y enfatizó la importancia de mantener la concentración de cara a la final. Para Íñigo Martínez, polémicas aparte con el tema Vinicius y sanciones pasadas, la clave está en seguir enfocados en el objetivo principal, el título a la espera de quién será su rival: «Hoy hemos hecho un gran trabajo. Ahora toca descansar y prepararnos para la final, que es lo más importante».