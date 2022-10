Andrés Iniesta, una de las grandes leyendas del Barcelona por su pasado y por todo lo que le dio al club de su vida, ha lanzado un guiño al conjunto azulgrana ofreciéndose para volver más pronto que tarde. El jugador manchego, que continúa en las filas del Vissel Kobe de Japón quiso valorar también lo que se le viene al Barcelona esta semana donde se juega las opciones en la Champions League frente al Inter y el domingo se verá las caras con el Real Madrid. Una semana decisiva y la que es, hasta el momento, la más importante de la temporada.

«Seguiré un año más aquí y luego ya veremos. Me encantaría volver al Barça, es mi casa, pero aún no sé en qué calidad: entrenador, director deportivo o algo así. En cualquier caso, lo primero que tengo que hacer es entrenar y, de momento, sigo viéndome como jugador. Es bonito pensar que alguien que ha sido y dado tanto a un club pueda seguir haciéndolo aunque deje de jugar, pero deben darse las condiciones adecuadas para ello. No se puede decir ‘no voy a hacer nada, pero déjame volver’», declara el jugador de 38 años.

Y es que el centrocampista de Fuentealbilla quiso también valorar la situación actual en la que se encuentra el equipo de cara a estos dos trascendentales choques que se le vienen esta semana: «El resultado de la ida fue muy negativo para el Barça por las consecuencias que conlleva para la vuelta. Los partidos contra el Inter son siempre muy apasionantes y difíciles. Siempre pasa de todo», comentó el campeón del mundo. «Ellos tienen un gran equipo, será complicado. Les viene bien el empate. La Champions es una competición de detalles, si te equivocas, lo pagas. Pero el Barça tiene una gran oportunidad para dar de nuevo un paso adelante. Y espero que lo consiga», añadió.

Iniesta habló para el medio italiano, La Gazzetta dello Sport, donde fue preguntado por dos de las grandes estrellas con mayor futuro en España y en el Barcelona como lo son Gavi y Pedri. Ambos jugadores, que juegan en la misma posición que lo hizo su ídolo están siendo los jugadores más utilizados por Xavi Hernández esta temporada: “La carrera de Sergio (Busquets) es una de las mejores de la historia del fútbol. Gavi y Pedri tienen a su lado a alguien de quien pueden aprender mucho, que puede apoyarles y hacerles crecer dentro y fuera del campo. Son dos chicos muy jóvenes que tienen mucho presente y un futuro espectacular. Está claro que tienen que convencer como lo hicimos Xavi y yo. Llevan el fútbol por dentro, no se les nota que sufran en el campo ni que rehúyan la responsabilidad. Se ve que disfrutan y eso es algo que sale de dentro: o se tiene o no se tiene”.