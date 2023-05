Iniesta se marcha del Vissel Kobe pero no se retira

Andrés Iniesta ha puesto punto y final a su etapa en el Vissel Kobe tras casi cinco años allí pero anunció que no se retira y seguirá jugando al fútbol. El centrocampista español llegó a Japón en 2018 después de tomar una de las decisiones más duras de su vida, dejar el Barcelona. Aunque todavía le quedaba un año más de contrato, el futbolista ha decidido dar por terminada su etapa en el conjunto nipón «de mutuo acuerdo» y buscar nuevos retos.

«Creo que siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos», dijo el ex azulgrana en la rueda de prensa en la que comunicó su marcha del club este jueves. No obstante, el de Fuentealbilla señala que tiene muchas ganas de «seguir jugando» y de «seguir compitiendo». El poco protagonismo que ha tenido esta temporada ha sido clave en su decisión: «Las prioridades del entrenador son otras, y lo respeto y lo asumo». Esta temporada apenas ha disputado 85 minutos en cinco partidos.

«He seguido trabajando muy duro, me he sentido muy bien», comentó Iniesta sobre los últimos meses para después reconocer que «me gustaría intentar acabar mi carrera como futbolista jugando en un campo de fútbol, y esa parte ahora está siendo complicada». «No sé, quiero seguir jugando, me siento con la capacidad y la ilusión de seguir haciéndolo, pero cerrando esta etapa veremos qué opciones puede haber», añadió el centrocampista manchego.

Pese a todo, Iniesta dijo estar feliz por haber ayudado al Vissel Kobe a crecer: «Me siento muy orgulloso de este paso, de haber ayudado a este club a seguir creciendo». Ahora, a sus 39 años, su objetivo no es otro que buscar otro equipo donde poder continuar su carrera ya que se siente con fuerzas para continuar y no colgar las botas. «Me gusta pensar mucho en el presente, y el presente es seguir jugando, intentar jugar al fútbol los años que me queden, y después ya se verá».

Volver al Barça

Cuando le preguntaron por la posibilidad de regresar a España para volver a enfundarse la azul y grana del Barcelona, Iniesta fue claro: «Como he dicho muchas veces, me encantaría volver a Barcelona en algún momento de mi vida, pero todavía creo que queda lejos. Sobre todo espero que Xavi esté muchísimos años de entrenador, eso sería una grandísima noticia para el fútbol».