Iniesta dejará el Vissel Kobe este verano

Andrés Iniesta ha decidido dejar el Vissel Kobe este verano. Tras cinco temporadas, el centrocampista español cree que es hora de emprender una nueva aventura en el fútbol lejos del conjunto nipón. Este año, el ex del Barça no está disfrutando de muchos minutos y ya se ha perdido un total de once encuentros, habiendo jugado únicamente 59 minutos en lo que va de curso. Es por eso que aunque tenía contrato hasta el 31 de enero de 2024, el futbolista ha decidido que es hora de dejar Japón

Según cuentan desde el país asiático, el mes de julio podría ser cuando el manchego ponga punto y final a su periplo por tierras japonesas. Aunque esta decisión no supone que vaya a dejar al fútbol. A sus 38 años, Iniesta siente que todavía tiene fútbol en sus botas y que aún le quedan fuerzas para prolongar su carrera unos años más.

El destino del que fuera campeón del mundo y de Europa con España podría ser Oriente Medio o Estados Unidos, ya que cuenta con ofertas para poder continuar con su carrera profesional allí. Recordemos que Iniesta se marchó del Barcelona en mayo de 2018 y puso rumbo al Vissel Kobe, hasta entonces desconocido para todos, siendo el primer gran futbolista que daba el paso de ir a la liga japonesa. Luego le seguiría Fernando Torres, que militó en el Sagan Tosu, y unos meses después se reencontraría en el vestuario con David Villa, que firmó por el Vissel Kobe en diciembre de ese mismo año.

Iniesta fue pionero en ese aspecto pero cree que ahora su etapa allí ha terminado. Según publica el medio japonés Nikkan Sports, el juego enormemente físico que practica el conjunto nipón no le ayuda en absoluto al español y sería otra de las razones por las que habría tomado esta decisión. Además, señalan que el amistoso contra el Barcelona el próximo 6 de junio podría ser una fecha clave en este adiós. El conjunto azulgrana tiene que viajar a tierras japonesas ese día para disputar un amistoso contra el Vissel Kobe, que podría servir de homenaje y despedida del manchego.